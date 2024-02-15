AB'nin 2023'te en büyük ticaret ortağı ABD oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin ihracatı 2023'te önceki yıla kıyasla yüzde 0,7 azalarak 2 trilyon 553,6 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 16,4 gerileyerek 2 trilyon 512,8 milyar Euro oldu.

AB'nin dış ticaret fazlası, geçen yıl 40,8 milyar Euro olarak gerçekleşti. AB, 2022 yılında toplam 434,6 milyar Euro dış ticaret açığı vermişti.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,2 düşüşle 2 trilyon 839,8 milyar Euro, ithalat da yüzde 13,5 azalarak 2 trilyon 773,8 milyar Euro olarak belirlendi. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, 2023'te 66 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Euro Bölgesi, 2022'de 332,2 milyar Euro ticaret açığı vermişti.

Geçen yıl AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 502,1 milyar Euro ile ABD, 334,7 milyar Euro ile İngiltere, 223,5 milyar Euro ile Çin, 188,5 milyar Euro ile İsviçre ve 111,3 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 514,4 milyar Euro ile Çin, 344,2 milyar Euro ile ABD, 179,8 milyar Euro ile İngiltere, 138,3 milyar Euro ile İsviçre, 119,1 milyar Euro ile Norveç ve 95,5 milyar Euro ile Türkiye oldu.

Böylece, AB'nin geçen yıl en büyük ticaret ortakları 846,3 milyar Euro ile ABD, 737,9 milyar Euro ile Çin, 514,5 milyar Euro ile İngiltere, 326,8 milyar Euro ile İsviçre, 206,8 milyar Euro ile Türkiye ve 180,1 milyar Euro ile Norveç olarak belirlendi.

Türkiye, geçen yıl AB'nin 5'inci en büyük ticaret ortağı konumunda yer aldı.