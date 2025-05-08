Açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR'un Nisan ayı "İstatistik Raporu"na göre, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise %13,09 düşüşle 743 bin 951 açık iş alındı. Açık işlerin %98,4’ü özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (272.749 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Servis Elemanı” mesleklerinde oldu.

Kayıtlı İşsiz Sayısı Azaldı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %6,37 düşüşle 2 milyon 175 bin 11 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 322 bin 919 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin %50,8’i erkek, %49,2’si kadın, %20,9’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe Yerleştirme

Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 78.579’u (%64,3) erkek, 43.692’si (%35,7) kadın olmak üzere 122.271 işe yerleşme gerçekleştirildi.

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 437.291 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Nisan 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR Ocak-Nisan 2025 döneminde 157.808 kadın, 127.923 genç, 16.747 engelli ve 83.822 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.