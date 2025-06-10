Açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı geriledi

İŞKUR'un mayıs ayı "İstatistik Raporu"na göre, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 13,8 düşüşle 986 bin 856 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,2’si özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (352.861 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı. En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı” mesleklerinde belirlenendi.

Kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,89 düşüşle 2 milyon 161 bin 561 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 272 bin 602 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,7’si erkek, yüzde 50,3’ü kadın, yüzde 21,5’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe Yerleştirme

Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla 72 bin 721’i (yüzde 59,1) erkek, 77 bin 721’i (yüzde 40,9) kadın olmak üzere 177 bin 637 işe yerleşme gerçekleştirildi.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 614 bin 586 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Mayıs 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR Ocak-Mayıs 2025 döneminde 230 bin 323 kadın, 189 bin 1 genç, 21 bin 236 engelli ve 120 bin 268 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.