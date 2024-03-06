Adnan Dalgakıran MAKFED'de güven tazeledi

ANKARA (EKONOMİ)

Bu yıl 10’uncu yılını kutlayan Türkiye Makine Federasyonu’nun(MAKFED) 5’inci Olağan Genel Kurulu’nda, mevcut başkan Adnan Dalgakıran yeniden bu göreve seçildi. Adnan Dalgakıran yaptığı konuşmada makine yatırımlarının 16 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü, buna karşın mevcut yatırım teşvik mekanizmasının ithalatı kolaylaştırdığını bildirdi. Dalgakıran, ithalatı kolaylaştıran mevzuatın hızla gözden geçirilmesini istedi. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise 2023 yıldaki 28,1 milyar dolarlık ihracat performansının, bu yıl için 30 milyar dolarlık ihracat hedefini perçinlediğini kaydetti.

Sektörde faaliyet gösteren 3 bine yakın firmayı temsil eden 33 derneğin üst kuruluşu olan MAKFED’in Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığını Hasan Büyükdede yürüttü.

Başkan Adnan Dalgakıran Türkiye’de makine ve teçhizat yatırımlarının pandeminin ardından 16 çeyrektir büyüme gösterdiğine dikkat çekti. Yurt içi makine talebinin yukarıda olduğu dönemde artan ithalat sonucunda sektör kaynaklı 17,5 milyar dolarlık açık verildiğine vurgu yapan Dalgakıran,

“Bu bakımdan özellikle niteliksiz ve dampingli mallarının haksız rekabetinden korunmak için etkin tedbirler alınmasını şart görüyoruz. Ayrıca Yatırım Teşvik Mevzuatının ithalatı kolaylaştırır yönleri hızla gözden geçirilmeli, aksine yerli malını destekler yapıya kavuşturulmalı” dedi.

Dalgakıran, 12. Kalkınma Planı’ndaki tedbirler arasında olan niteliksiz malların piyasaya arzını engelleyecek eylemlerin 2024’te hızlandırılması gerektiğini belirtti.

“MAİB kurulduğundan bu yana ihracatımız 14 kat arttı”

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise 2023’te makine ihracatının yüzde 11 artarak 28,1 milyar dolara yükseldiğini, bunun da süregelen ihracat odağının yeni bir parçası olduğunu bildirdi. Karavelioğlu bu performansın, önemli ihracat pazarı olan Avrupa’daki durağanlığa rağmen 2024 için 30 milyar dolar olarak belirlenen ihracat hedefine olan inancı perçinlediğini aktardı. Kutlu Karavelioğlu, MAİB’in kurulduğu günden bu yana dünya makine ticaretinin 2,8 kat büyümesine rağmen Türkiye’nin ihracatının 14 kat arttığına değindi.

“TURQUM Makine Kalite Markasını yaygınlaştırmalıyız”

Genel Kurula katılan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin sektörün ihtiyaç duyduğu test ve muayene altyapısının geliştirilmesinde birlikte çalışılması gerektiğini belirterek, “Türkiye Makine Sanayi uluslararası marka imajının, firma ölçek yapısı ve dayanıklılığının güçlendirilmesini amaçlayan TURQUM Makine Kalite Markasını yaygınlaştırmalıyız” diye konuştu.

MAKFED 2024-2025 Dönemi Kurulları

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)

Adnan Dalgakıran, Adil Nalbant (TEMSAD), Ali Eren (KBSB), Cem Büyükçıngıl (AMD), Emre S. Gencer (MİB), Hasan Basri Kayakıran (ENOSAD), Hasan Çep (EFSİAD), Kutlu Karavelioğlu (POMSAD), Mustafa Tecdelioğlu (BESİAD), Mehmet Sefa Targıt (AYSAD), Önder Bülbüloğlu (TEVİD), Serkan Karataş (İSDER), Şenol Önal (TARMAKBİR),

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Nadir Akgün (İMDER), Burç Angan (PAGDER), İsmet Toktaş (AİMSAD), Suat Demirer (AKDER), Mehmet Gamgam (EMOSAD)

Denetim Kurulu (Asil Üyeler)

Sevda Kayhan Yılmaz (AKDER), Mehmet Ağrikli (TEMSAD), Musa Ertunç (ARÜSDER),

Denetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Nurdan Yücel (POMSAD), Murat Yarış (ROBODER), Mustafa Kılıç (SAHA),