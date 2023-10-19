Ağaç işleme makineleri WoodTech’te buluştu

Ağaç işleme makineleri sektörünün küresel vitrini olarak nitelendirilen ve alanında Avrasya’nın en büyük fuarı olan Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı WoodTech, İstanbul’da kapılarını açtı. AİMSAD - EUMABOIS iş birliğinde, RX Tüyap organizasyonuyla düzenlenen fuarda 100’e yakın ülkeden 25 bin profesyonel ağırlanıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı yılın ilk 7 ayında yüzde 139 olarak hesaplanan ve cari fazla veren sektörün yılsonu ihracat hedefi 170 milyon dolar. Bu yıl 10 salonda birden düzenlenen fuarda ağaç işleme endüstrisinin yerli ve yabancı lider isimleri yerlerini aldı. Başta BAE, ABD, İngiltere, Polonya, İtalya, Fransa, İspanya, İsrail, Sırbistan, Ürdün, Lübnan, Cezayir, Tunus, Fas olmak üzere 100’e yakın ülkeden profesyonel İstanbul’da ağırlanıyor.

150 ülkeye ihracat

Ağaç işleme makine sektörünün en büyük buluşma noktası olan WoodTech Fuarı, bu yıl ilk kez kendi tarihlerinde tek başına düzenleniyor. AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, “ Bugün cari fazla veren ve 150 ülkeye ihracat yapan bir sektör haline geldik. Bu başarıdaki en büyük pay üreticilerimizin. Yakaladığımız ivmede WoodTech’in de büyük katkısı var. Yabancı alıcıların üreticilerimizle buluşması ve sürdürülebilir iş ilişkisi kurup geliştirmeleri doğal olarak ihracatımıza olumlu yansıyor. Diğer yandan bugüne kadar Intermob Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen fuarımızda firmalar kendilerini temsil edecek alanı ve metrekareyi bulamıyorlardı. AİMSAD olarak sorunların çözümleri için üyelerimizden hem fuar sırasında hem de farklı dönemlerde sık sık talepler ve öneriler alıyorduk. Biz de bu doğrultuda fuarların ayrılması hususundaki talebimizi RX Tüyap’la müzakere ettik ve sektörümüz için büyük önem arz eden fuarımızı tek başına organize etme kararı aldık. Hepimizin büyük bir özveriyle hazırlandığı fuarın sektör ihracatımıza büyük katkı sunacağına inanıyorum. 2023’ü 170 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.