Ahlatcı, üçüncü halka arza hazırlanıyor

Şenay ZEREN

Ahlatcı Holding bünyesinde yer alan Enerya Enerji, düzenelenen gong töreniyle Borsa İstanbul’a 'Merhaba' dedi. 'ENRYA' koduyla işlem gören hisseler, ilk günde 97,60 lira ile 'tavan' oldu.

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Enerya Enerji Genel Müdürü Kasım Kahraman, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Tonguç Erbaş ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Barış İnal katıldı.

Törende EKONOMİ'nin sorularını yanıtlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, enerji ve finansman sektöründe faaliyet gösteren şirket alımları düşündüklerini, yanı sıra yeni halka arzlar için çalıştıklarını söyledi. Ahlatcı, “4-5 şirketin daha halka arzını planlıyoruz. Üçüncü halka arz için henüz net bir tarih planımız yok. İlk şirket ile ikinci şirketin halka arzı arasında tam 8 ay var. 8 ay ya da 6 ay sonra bir sonraki halka arzımızı yapabiliriz” diye konuştu.

Ahlatcı, halka arzdan elde edilen gelirle, şirketin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı önceliklendirdiklerini belirterek, "Halka arz gelirinin önemli bir kısmı ile de şirket bünyesine dahil edebileceğimiz enerji ve finansman sektöründe faaliyet gösteren şirket alımları için değerlendirmeyi planlıyoruz" dedi.

Ahlatcı, Adabank’ın satın alınmasıyla ilgili olarak ise “Geçen hafta Adabank’ı satın aldık. Adabank’ın yüzde 70’ini Ahlatcı Doğal Gaz için, yüzde 29’unu Enerya için yüzde 1’ini de Ahlatcı Holding için aldık. Yani halka açık iki şirketimizin bir bankası var. Şirketler hem kendileri kâr edecek, hem de bankaları onlara kâr sağlayacak. Double etkisi yaratacak diye düşünüyoruz” şeklinde değerlendirdi.

Ahlatcı, “En büyük hedefiniz ya da hayaliniz?..” sorusunu ise, “Çocuk yaşlarda yani 6-7 yaşlarında, en büyük hayalim bir banka sahibi olmaktı. Şu anki hayalim, bizim 5100 çalışanımız var, inşallah onu 10 bine çıkarırız. Ben bıraktığımda da evlatlarım onu alır ve 50 bine çıkarır. Bizim işimiz istihdam sağlamak. Biz bundan hoşlanıyoruz. Ben Borsa İstanbul’a açtım, çocuklarım da Londra Borsası’na açar, New York Borsası’na açar inşallah şirketlerimizi” şeklinde yanıtladı.

Öte yandan halka arz büyüklüğünün 3 milyar 461 milyon 640 bin TL olduğunu hatırlatan Ahlatcı, "2 milyon 808 bin 290 yatırımcımız Enerya Enerji’nin paydaşı olmuştur. Bu rakam Borsa İstanbul’daki yaklaşık 6 milyon hisse senedi yatırımcısının yarısına yakınıdır" dedi.

Ergun: Enerji şirketlerine yapılan yatırım Türkiye'ye yapılan yatırımdır

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise Enerya Enerji'nin yaygın hizmet ağıyla uzun yıllardır doğal gaz dağıtım alanında faaliyet göstererek, ülkenin büyümesine önemli katkıda bulunduğunu söyledi. Ergun, şöyle konuştu: Enerji şirketleri halka arzlarda son yıllarda yapılan ön plana çıkmaktadır. Enerji şirketleri sermaye piyasası aracılığıyla sağladıkları finansman ile kapasitelerini artırmakta, yatırım yapmakta ve faaliyetlerini genişletmektedir.

Dolayısıyla aslında enerji şirketlerine yapılan yatırım Türkiyeye yapılan yatırımdır. Enerji şirlketlerinin büyümesi için sağlanan finansman, Türkiyenin büyümesi için sağlanan finansmandır. Çünkü Türkiye büyüdükçe daha çok enerjiye ihtiyacı olacaktır. Enerjiye daha çok yatırım yaptıkça, Türkiyenin de daha çok büyüme potansiyeli oluşacaktır.

Bu nedenle, Türkiyenin enerjisine yapılan yatırımlara sermaye piyasaları olarak aracılık etmekten dolayı gurur duyuyoruruz. Ben enerji şirketlerine bu yüksek ilginin, hem arz tarafında hem de talep tarafında önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyorum.