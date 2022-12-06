Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Aralık ayı aile destek ödemeleri henüz hesaplara yatmazken, hak sahipleri aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor.

Geçtiğimiz ay ödemelerin 8 Kasım'da yapılmaya başlanması nedeniyle aile destek ödemelerinin yine aralık ayının ilk 10 gününde hesaplara aktarılması bekleniyor.

Ödemeler konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamada, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kimler başvurabiliyor?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Aile destek ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Destek talebinde bulunacak vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu" sekmesinden başvurusunu tamamlayabiliyor.