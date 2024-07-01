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LPG'ye ÖTV zammı geliyor!

Hem akaryakıt ürünlerinde hem de Otogaz/LPG ürünlerinde 3 Temmuz’da geçerli olmak ÖTV kaynaklı zam bekleniyor.

Haber Merkezi
Foreks
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LPG'ye ÖTV zammı geliyor!
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Türkiye’de hem akaryakıt hem de Otogaz/LPG grubunda ÖTV kaynaklı zam bekleniyor.

Foreks’in haberine Otogaz/LPG grubunda 1,80 TL fiyat artışı beklenirken kaynaklar, "Akaryakıt fiyatlarında, platts değerleri doğrultusunda bir değişiklik gözükmüyor ancak TÜİK verileri açıklandıktan sonra hem akaryakıt ürünlerinde hem de Otogaz/LPG ürününde 03.07.2024 tarihinden geçerli olacak şekilde ÖTV kaynaklı fiyat artışı bekleniyor." açıklamasında bulundu.

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