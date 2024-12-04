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AKİB'in kasım ihracatı 1,5 milyar doları aştı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), kasım ayında 1,54 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye ihracatına yüzde 7,9 katkı sağladı. En fazla ihracat Hollanda, Irak ve Rusya'ya gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
AA
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AKİB'in kasım ihracatı 1,5 milyar doları aştı
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının yılın ilk 11 ayında yüzde 9 artışla 15,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Kasım ayı ihracatına ilişkin bilgi veren Doğan, "AKİB'in kasım ayı ihracatı 1,54 milyar dolara ulaştı. Kasımda Türkiye'nin 22,3 milyar dolarlık ihracatına Akdeniz'den yüzde 7,9 destek verdik." ifadesini kullandı.

Fatih Doğan, kasımda en fazla dış satımı kimya, demir-çelik ve yaş meyve sebze sektörlerinde yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 134,3 milyon dolarla Hollanda birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 131,8 milyon dolarla Irak ikinci sırada, 115,5 milyon dolarla Rusya üçüncü sırada takip etti. İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri incelediğimizde, Yunanistan, Suudi Arabistan, Libya, Birleşik Krallık ve Mısır pazarları öne çıktı."

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