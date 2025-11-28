Akiş Boya, rekabet gücünü inovasyonla sürekli koruyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İyigüllü Şirketler Grubu İş Geliştirme Müdürü Melih İyigüllü, boya sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip Akiş Boya’nın Ar-Ge ve sürdürülebilirlik yatırımlarıyla global pazarda rekabetçiliğini her geçen gün artırdığını söyledi.

İyigüllü, şirketin yalnızca üretim kapasitesiyle değil, yenilik üretme kabiliyetiyle de ön plana çıktığını vurgulayarak, “Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynakları her yıl artırıyoruz. Sadece üretim değil, formülasyon geliştirme, test süreçleri ve sürdürülebilir teknolojiler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu kapsamda özel bir Ar-Ge tesisi kurduk. Burada yalnızca yenilikçi ürünler geliştirmekle görevli mühendislerimiz ve kimyagerlerimiz çalışıyor. Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen sektörün kârlı firmalarından biriyiz. Ancak global ölçekte kârlılıklar azaldı, bu yüzden daha verimli ve yüksek katma değerli ürünlere yöneliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem Ar-Ge’ye hem de dijitalleşmeye daha fazla kaynak ayıracağız. Amacımız, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerle hem Türkiye’de hem de dünya pazarlarında büyümemizi sürdürmek” dedi. Akiş Boya, 2024 yılı itibarıyla Ar-Ge merkezinden çıkan 14 yeni ürünü ticarileştirdi. Halen 30’dan fazla yeni ürün üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Şirket, bu yıl piyasaya sunduğu 6 yeni ürünüyle özellikle su bazlı endüstriyel boyalar kategorisinde fark yaratmayı hedefliyor. Melih İyigüllü, “Yeni nesil boyalarımız hem yüksek performans sağlıyor hem de çevreye duyarlı kimyasal bileşenlerle formüle ediliyor. Metal yüzeylerden içme suyu borularına, galvanizden betona kadar çok farklı yüzeylerde aynı ürünle çözüm sunabiliyoruz. Bu da bakım-onarım süreçlerinde hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlıyor” diye konuştu.

Ar-Ge ihracatı da yapıyor

Akiş Boya, yenilikçi üretim yaklaşımını yalnızca yerel pazarda değil, uluslararası iş birliklerinde de uyguluyor. İyigüllü, “Yurt dışındaki büyük markalar için özel formüller geliştiriyoruz. Bu talepler doğrultusunda tamamen özgün ürün tasarımları yapıyoruz. Testlerini, numune üretimlerini ve sevkiyatlarını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim için Ar-Ge ihracatı anlamına geliyor. Türkiye gemi bakım-onarım alanında güçlü bir ülke. Biz de bu alana daha fazla odaklanarak hem yerli hem global pazarda rekabetçi ürünler sunmayı amaçlıyoruz. Özellikle tuzlu suya ve yüksek neme dayanıklı ürünler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Sıfır atık hedefi üretimden başlıyor

Akiş Boya’nın inovasyon yaklaşımı yalnızca ürünlerde değil, üretim süreçlerinde de kendini gösteriyor. Fabrikanın sıfır atık sistemiyle çalıştığını belirten İyigüllü, “Solventin yüzde 90’ını arıtıp yeniden kullanıyoruz, kalan kısmını ise düşük maliyetli astar formülasyonlarında değerlendiriyoruz. Böylece hiçbir atık maddeyi doğaya bırakmadan geri kazandırıyoruz” bilgisini verdi.