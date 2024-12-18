Ali Ağaoğlu isyan etti: Asgari ücret alacaksam ben 4 yıl neden okudum?

Son yıllarda yüksek enflasyonla birlikte maaşlarda asgari ücrete yakınsayan seyir dikkat çekiyor.

DİSK’in 2025 Asgari Ücret raporunda görülen asgari ücret ve iki katı altına çalışanların oranındaki artış, gençlerin eğitim süreçlerini de sorgulamalarına yol açıyor. Ekonomist Ali Ağaoğlu da katıldığı CNBC-e yayınında bu konuya değindi.

Asgari ücretli oranındaki artış ile ortalama maaşlar

2006 yılında bu yana asgari ücret yüzde 1.775 oranında artış gösterirken, asgari ücretin ortalama maaş gelirine oranı 2006 yılında 0,70 seviyesinden, 2017’de 0,61’e kadar geriliyor.

2017 yılından sonra asgari ücretteki hızlı yükseliş ortalama maaşların önüne geçerek bu oran 2023 yılında 1,16 seviyesine kadar çıkıyor.

Asgari ücretin yüzde 50 fazlasına kadar maaş alarak “yakınsama” bölgesinde bulunanlardaki artış ise 2018 yılında yüzde 64 olurken, 2023’te yüzde 83,1’e çıkıyor.

Üniversite mezunuyla vasıfsız işçi arasındaki fark

Ekonomist Ali Ağaoğlu, asgari ücret ve ortalama ücret konusuna eğitim tarafından bakarak, son dönemde özellikle üniversite mezunu gençlerin sosyal medyada gündem olan isyanlarında sorguladıkları şekilde anlattı:

“Üniversite mezunuyla vasıfsız işçi arasındaki fark gittikçe azaldığında, birisi çok rahatlıkla şu soruyu sorduğunda verilecek yanıt yok: Ben neden okudum? Veya bu ekspertizi, bu uzmanlığı ben neden 4 yıl dirsek çürüterek edindim. Madem asgari ücret alacaksam veya asgari ücrete bağlanmış endekslenmiş bir ücret alacaksam.”