Almanya krizi Türk işçileri nasıl etkileyecek?

Dünya kamuoyu ABD'deki seçim sonuçlarını tartışırken, 3.5 milyon gurbetçinin yaşadığı Almanya'da ise siyasi ve ekonomik kriz kapıda. Rusya ile köprülerin atılmasından sonra, 2 yıldır enerji ihtiyacına bağlı ekonomik sarsıntı yaşayan Almanya'da, Başbakan Olaf Scholz, erken seçim önerisinde bulunan Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'in görevine son vermesi bardağı taşıran son damla oldu. Görevden alma sonrası FDP'nin tüm bakanları hükümetten geri çekilerek koalisyondan ayrılma kararı alırken; ülkedeki asıl endişe ise ekonomik krizin kapıyı çalacak olması. Almanya'da yaşanacak olası ekonomik krizden en çok gurbetçi Türklerin olumsuz etkileneceği belirtilirken, 'Türkiye'nin 21 milyar 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği ülkenin geleceği ise Rusya-ABD denklemine bağlı şekillenecek.

Uzmanlar ne diyor?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, Haberglobal'e yaptığı açıklamada, Almanya'daki siyasi ve ekonomik tablonun, başta gurbetçiler olmak üzere Türkiye'yi de etkileyeceğini ifade ederken, "Biden'ın politikalarının peşine takılan Almanlar, Ukrayna nedeniyle ciddi ekonomik kayıp yaşadılar. Enerji krizi Alman ekonomisinin gücünü zayıflattı. Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump'ın AB'ye yönelik uygulayacağı olası gümrük tarifeleri Alman ekonomisini daha da olumsuz etkileyecektir" dedi.

Gurbetçiler işsiz kalır mı?

Prof. Dr. Köni, Almanya'nın ABD'nin ileri karakolu haline geldiğini de ifade ederken, "Kuzey Akım boru hattını ABD patlattı. Alman ekonomisi gerilerse, birçok gurbetçi Türk işsiz kalabilir. Hükümetin düşeceği kesinleşmiş oldu. Almanlar, ABD'ye bağımlı dış politika yerine çok kutuplu bir stratejiye yönelirse kısa zamanda toparlar. Bunun yolu Türkiye, Rusya ve Çin iyi ilişkiler geliştirmekten geçiyor" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ise Alman ekonomisindeki durgunluğun geçici olduğunu söylerken, pandemi dönemindeki durgunluğun geride kaldığını vurguladı. Ülkedeki faiz oranlarının da gerilediğine işaret eden Prof. Dr. Şener, şu saptamaları sıraladı: "Elektrik araçlara geçiş süreci, üretici ülkelerde bazı sıkıntılara neden olacaktır. Almanlar, Çin elektrik otomotiv sanayine karşı farklı yatırım ve markalara yöneliyor. Geçiş sürecinde sancılar olabilir ancak Almanya halen çok güçlü bir ekonomiye sahip."

Türkiye için önemli

"Almanya için en olumsuz tablo Trump yönetiminin Avrupa mallarına uygulayacağı yüzde 20'lik gümrük vergisi olur. Böyle bir durum en çok otomotiv sanayini olumsuz etkiler. Ancak ülkede ciddi resesyon beklemiyorum. Kaldı ki, Alman ekonomisinin olası bir krize girmesinden hem gurbetçilerim hem de Türkiye olumsuz etkilenir. Almanya en büyük ticaret ortağımız. Almanlar, kısa sürede toparlanacaktır."

Alman hükümeti "Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adı verilen bir büyüme paketi ile ekonomiyi canlandırmayı hedeflese de Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Başkanı Nils Jannsen göre Alman ekonomisi yerinde sayıyor.

Siparişler yüzde 5.8 geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi verileri ise fabrika siparişlerine ışık tutuyor. Buna göre fabrika satışları geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,9 geriledi. Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü ise üçüncü çeyreğin sonunda Alman Gayri Safi Milli Hasılasında ciddi düşüş olmasını bekliyor.