Altın çizgisini bozmuyor!

EVRİM KÜÇÜK

Ons altın ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ticaret politikası, Ortadoğu ve Ukrayna’daki çatışmalar ve merkez bankalarının alımları nedeniyle bu yıl dörtte birinden fazla artış göstererek en güçlü performans gösteren başlıca emtialardan biri oldu. Ancak fiyatlar son birkaç aydır dar bir bantta işlem görüyor ve bu seviyenin üzerine çıkamıyor. Yine de ABD’de faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte altın yeni bir rekor seviyeye doğru ilerliyor olabilir.

Zayıf istihdam verisi sonrası Fed’den faiz indirimi beklentisi yüzde 92’ye çıkınca ons altın yukarı doğru hareketlendi ve ana direnç bölgesi olan 3400 dolar seviyesine doğru yöneldi. ABD’de geçen hafta açıklanan zayıflamış tarım dışı istihdam raporu Fed’in eylül ayında faiz kesintisine gidebileceği umutlarını canlandırdı.

Ons altın 3.350 dolar seviyesini destek haline çevirip, 1 hafta öncesine göre yüzde 3.3 yükseldi. Fiyatlar 3.400 dolar seviyesine yüzde 2’den az bir mesafede konumlanıyor. Uzmanlara göre, altın fiyatı 3.330 dolar seviyesi üzerinde kaldığı sürece boğa piyasa görünümünü koruyacak. Burada kalıcılık fiyatları 3.400 dolar ve üzerine taşıyabilir.

Eylülde 50 baz puan faiz artışı ihtimali

CME FedWatch güncel ölçümlerine göre Fed’in eylül ayında para politikasında gevşemeye gitme ihtimali yüzde 92 oranında görülüyor. Geçtiğimiz hafta bu ihtimal yüzde 38 seviyesinde görülüyordu. Bazı ekonomistler Fed’in kaybettiği zamanı telafi edebilmesi için Eylül ayında 50 bazlık bir faiz indirimine gitmesi gerektiğini öneriyor. Faiz indirimine dair piyasalarda köklü bir dönüşüm görülürken ons altın fiyatının 3.400 doları aşabileceği belirtiliyor. Burası aşılırsa uzmanlara göre 3.445 dolara hedeflenebilir.

Tahminlerde yukarı yönlü reviziyon

Fed’in olası faiz indirimleri, merkez bankalarının alımları ve ETF girişlerinin devam etmesiyle birlikte ING Research, altına yönelik tahminlerini yukarı yönlü olarak güncelledi. Banka fiyatların 3. çeyrekte ons başına ortalama 3.400 dolar, 4. çeyrekte ise ons başına 3.450 dolar olmasını bekliyoruz; bu da bu yılki ortalamayı ons başına 3.250 dolara çıkarıyor. Finans kuruluşunun önceki yıllık ortalama fiyat beklentisi 3.125 dolardı. ING, 2026 yılı ortalama fiyat tahminini de 3.175 dolardan, 3.512 dolara çıkardı. Bu da fiyat artışlarının gelecek yıl süreceği beklentisini ortaya koyuyor.

Merkezlerin desteği sürüyor

Altının yükselişinin bir diğer önemli itici gücü olan merkez bankalarının alımları güçlü kalmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları bu yılın ikinci çeyreğinde küresel resmi altın rezervlerine 166 ton ekledi. Polonya Merkez Bankası, ikinci çeyrekte altın rezervlerine 19 ton ekleyerek bir kez daha en büyük alıcı oldu; ancak bu, birinci çeyrekteki 49 tonluk alım miktarından daha düşük. Polonya’nın resmi altın rezervleri şu anda toplam 515 ton, yani toplam rezervlerin yüzde 22’sine denk geliyor.

Çin daha fazla alt ın alıyor

Çin Merkez Bankası da rezervlerine altın eklemeye devam ediyor. Çin Halk Bankası, Temmuz ayında üst üste dokuzuncu kez altın rezervini artırdı. Merkez bankasının elindeki altın miktarı geçen ay 60.000 ons artarak 73,96 milyon onsa ulaştı ve mevcut alım dalgasının başladığı Kasım ayından bu yana yapılan toplam alım miktarı yaklaşık 36 tona ulaştı.