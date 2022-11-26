“Altın sistematik riske karşı koruma sağlayabilir”

Evrim KÜÇÜK

Ekonomistler yayınladıkları notta, “Bu tür para politikası sıkılaştırma dönemleri sonrasında genellikle sistemik riskler yaşanır. Altın ve İsviçre Frangı tutmak, portföy oynaklığını dengelemeye yardımcı olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Fransız kuruluş altın tavsiye etmesine rağmen fiyatları için çok iyimser tahminler vermedi. Gelecek yılın son çeyreği için ons başına 1.650 dolar öngören banka 2025’e kadar 1.900 dolar bekliyor.

Credit Suisse, fiyatlara ilişkin değerlendirmesinde, altının 200 günlük hareketli ortalaması 1.801 doların altında baskı görmeye devam edeceğini belirtiyor. 55 günlük ortalama 1.685 dolara geri dönülmesinin ise yeni bir aşağı yönlü hareketi tetikleyeceği ifade ediliyor.

ANZ uyardı; 1.700’ün altına inerse 1.620 test edilebilir

ANZ tarafından yapılan yorumda da şöyle deniliyor: “Fiyatların 1.800 dolar direncinin üzerine yerleşmesi, yükseliş eğilimini doğrulamak için çok önemli olacak. Ancak altın/dolar paritesinin bu direnci 2022 bitmeden kırmasının zor olacağını düşünüyoruz. Altının 1.700$ dolardan destek almasını bekliyoruz, ancak fiyatlar yakın vadede önemli bir destek seviyesi olan 1.620 doları test edebilir.”