Altın ve bakır yerinde duramıyor!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam sona erecek toplantısı öncesinde yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını yeni rekor seviyelere taşıdı. Asya’da dün ons altın 3.689 dolara kadar yükseldi. Faiz indiriminin doları zayıflatacağı beklentisi endüstriyel metallere de doping olurken bakırın ton fiyatı Londra’da 10 bin doların üzerine çıktı.

Fed’in çeyrek puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 96 olarak fiyatlanırken, 50 baz puanlık daha agresif bir indirime yalnızca yüzde 4 olasılık veriliyor. Bu beklentiler doların zayıflamasına, Hazine tahvil getirilerinin ise aylarca süren en düşük seviyelerine gerilemesine yol açtı.

Piyasalar faiz indirimine inandı, altın dün rekor kırdı

Capital.com analisti Kyle Rodda, “Piyasalar çok iyimser. FOMC kararını beklerken faiz indirimlerine inanıyorlar. Kısa ve orta vadede altın için görünüm güçlü olmaya devam ediyor” diyor. Yatırımcıların altına olan ilgisinin arttığını gösteren bir diğer veri, dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust'ın (GLD) varlıklarının hafta başında 976,8 tona ulaşması oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a sosyal medyadan “daha büyük bir faiz indirimi” çağrısı yaparken, Fed’in bağımsızlığına yönelik siyasi tartışmalar da piyasaların odağında.

Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 40’ın üzerinde yükselip dün sabah saatlerinde 3.689 doları gördü. Analistler, Fed’in faiz indirimi kararının beklentileri karşılaması halinde ons altının 3.700 doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

Bakırda 15 ayın zirvesi

Altındaki yükselişe paralel olarak bakır fiyatları da risk iştahındaki artış ve Fed’in olası parasal gevşeme sinyalleriyle güçlü bir ralli yaşadı. Londra Metal Borsası’nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratları dün ton başına 10.173 dolar seviyesine çıkarak Haziran 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD Comex piyasasında ise vadeli işlemler yüzde 1,5 yükselerek pound başına 4,726 dolara (yaklaşık ton başına 10.419 dolar) ulaştı. Bakır, üst üste altı işlem gününde değer kazanarak yatırımcıların gözdesi haline geldi. Çin’deki güçlü endüstriyel aktivite de fiyatlara ivme kazandırdı. Bakır piyasasında fiyatları yukarı taşıyan bir diğer unsur da arz tarafındaki belirsizlikler. Şili’de Codelco ve Teck Resources Ltd. gibi dev madenlerde yaşanan aksaklıklar, ülkenin yıllık 5,6 milyon tonluk üretim hedefini zorluyor.

Fed’in olası senaryoları

■ 25 baz puan faiz indirimi (Beklenen Senaryo): Altın 3.700 doların üzerine çıkabilir, bakırda 10.500 dolar testi görülebilir.

■ 50 baz puan faiz indirimi (Sürpriz Senaryo): Altında hızlı bir yükseliş dalgası, bakırda agresif ralli tetiklenir.

■ Faiz indirimi olmaması: Altın 3.600 doların altına çekilebilir, bakırda sert satışlar yaşanabilir

Gram altın 5 bin TL’yi aştı

16 Eylül itibariyle altının ons fiyatı 3686 dolar civarında seyrederken, yurt içinde gram altın bankalar arası piyasa 4.900 lirayı gördü. Serbest piyasada ise gram altının fi yatı tarihinde ilk kez 5 bin TL’yi aştı.

4000 dolar öncesi düzeltme yaşanabilir

Fed, piyasanın beklentilerinden daha temkinli bir duruş sergilerse, altın ve bakırda kısa vadeli kâr satışları gündeme gelebilir. Altının art arda rekor seviyelere doğru kaydettiği muhteşem yükselişin yılın geri kalanında da devam edeceğine dair her türlü işaret olsa da ancak yatırımcılar ve sektör uzmanları, 2026’da ons başına 4.000 dolarlık sınıra ulaşmadan önce sağlıklı bir düzeltmenin mümkün olduğunu söylüyor. Mumbai merkezli rafineri Augmont’un araştırma başkanı Renisha Chainani, Yeni Delhi’deki Hindistan Altın Konferansı’nın oturum aralarında yaptığı açıklamada, “Altın şu anda aşırı alım bölgesinde ve kısa vadede yüzde 5-6’lık bir düzeltme görebilir, ardından konsolide olup 2026’da 4.200 doların üzerinde yeni zirvelere ulaşabilir” dedi.