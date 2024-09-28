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Altın zeytin ilk kez görücüye çıktı! 300 dolardan satılıyor

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada konuşulan altın zeytin ilk kez görücüye çıktı. Orta Doğu ülkelerindeki müşterilere özel tasarlanan altın kaplamalı zeytin, 31. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nde alanı dolduran binlerce kişiye tanıtıldı. Yaklaşık 100 gram ağırlığındaki bir kutu zeytin 300 dolardan satılıyor.

Haber Merkezi
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Altın zeytin ilk kez görücüye çıktı! 300 dolardan satılıyor
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Altın zeytin ilk kez görücüye çıktı. Orta Doğulu müşterilere özel tasarlanan altın kaplamalı zeytin 31. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nde tanıtıldı.

Altın zeytin Gemlik ve İznik'te yetişen ürünlerden elde ediliyor

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır'ın tanıttığı altın zeytin, Gemlik ve İznik'te yetişen ürünlerden elde ediliyor. Yenilebilir altın kaplama zeytin, bir kutuda 24 adet olacak şekilde sunuluyor.

Bir kutusu 300 dolara satılıyor 

Yaklaşık 100 gram ağırlığındaki bir kutu zeytin, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerindeki müşterilere 300 Dolar, yaklaşık 11 bin lira fiyatla satılıyor.

Patenti alındı

İki yıllık çalışmanın sonucu ortaya çıkan, patentli altın zeytin Gemlik'te üretiliyor ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlıyor.

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