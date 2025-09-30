Altında rekor halkası 4 bin dolara genişliyor

EVRİM KÜÇÜK

Altın fiyatları, 2023 ortalarından bu yana yalnızca kısa konsolidasyon dönemleri ve sınırlı kâr realizasyonları hariç kesintisiz bir yükseliş sergiliyor. Merkez bankalarının güçlü alımları ve jeopolitik risklerin artması, yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırdı. ABD hükümetinin kapanma ihtimali ve ekonomik verilere ilişkin belirsizliklerin artması, altına talebi daha da güçlendirdi. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 3.825 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ons altın sadece 1 ay içinde yüzde 10 daha değerli hale gelirken, yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 45’i aştı. Dolar bazında yılbaşından bu yana yükseliş ons başına fiyat 1.190 dolar arttı. Analistler, altındaki yükseliş için “boğa piyasasının” gücünü koruduğunu belirtiyor. Teknik olarak 3.827 dolar seviyesi ilk önemli direnç olarak görülürken, bu noktanın kırılması halinde hedef 3.850 ve ardından 4.000 dolar olacak. Destek seviyeleri ise 3.772 ve 3.759 dolar olarak öne çıkıyor.

Fed beklentileri ve ETF girişleri yükselişi destekliyor

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekim ayında 25 baz puan faiz indirimi yapacağına yüzde 90, yıl sonuna kadar ikinci bir indirime ise yüzde 65 olasılık veriyor. Faiz indirim beklentileri altın gibi getiri sağlamayan varlıklara ilgiyi artırırken, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş ve dolar endeksindeki zayıflama da fiyatları destekliyor. Bununla birlikte SPDR Gold Trust gibi altın odaklı ETF’lere güçlü girişler dikkat çekiyor. ETF varlıkları üç yılın zirvesine yükselirken, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma hızında da ivmelenme görülüyor. Çin’in rezervlerini toplam varlıklarının yüzde 8,5’ine çıkarması, alımların devam edeceğine işaret ediyor.

Veri trafiği riskleri artırıyor

ABD’de hükümetin kapanması ihtimali altın piyasasında oynaklığı artırıyor. Bu durum, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi gibi kritik ekonomik verilerin ertelenmesine yol açabilir. Zayıf istihdam rakamları, Fed’in faiz indirimi ihtimalini güçlendirerek altın fiyatlarını yukarı taşıyabilirken, güçlü bir veri doların değer kazanmasına ve altının geri çekilmesine neden olabilir.

Aşırı alım bölgesinde kâr satışlarına dikkat!

Güçlü yükseliş trendinde karşın teknik göstergeler, bu yükselişin “nefeslenmeye” ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor. Altının yükseliş hızı, teknik göstergelerde tarihi seviyelere işaret ediyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) 45 yıl sonra ilk kez 90 seviyesine dayandı. Bu durum, piyasada kısa vadeli bir düzeltme ihtimalini gündeme getiriyor. Uzmanlar, yükseliş trendinin uzun vadede güçlü kalmaya devam ettiğini, ancak RSI gibi göstergelerin yatırımcıların kâr satışlarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, 3.800 dolar üzerindeki kapanışların kalıcı olması halinde 4.000 doların aşılabileceğini, ancak olası bir düzeltmenin yatırımcılara yeni giriş fırsatları sunabileceğini ifade ediyor.

Finans kuruluşlarının senaryoları

Önde gelen finans kuruluşlarının senaryoları fiyatlarda 4000 doların test edilmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor.

■ Barclays, altının yılbaşından bu yana yüzde 45 artmasına rağmen hâlâ güçlü bir değer koruma aracı olduğunu belirtiyor. Ancak fiyatların 4.000 dolar eşiğinde, volatilitenin artabileceği uyarısında bulunuyor.

■ JP Morgan geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir öngörü paylaştı. Banka, 2026 yılının ortalarına kadar ons altının 4 bin 50 ila 4 bin 150 dolar arasında seyrederek rekor seviyelerini koruyacağını belirtti.

■ Goldman Sachs, Fed’in itibarı zarar görür ve yatırımcılar tahvillerden sadece küçük bir kısmını altına kaydırırsa, altının ons fiyatının neredeyse 5 bin dolara kadar yükselebileceğini açıkladı.

■ Bank of America analistleri, altının fiyatının 2026’nın ilk yarısına kadar ons başına 4.000 dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşmasını bekliyor

■ Deutsche Bank, merkez bankalarının güçlü talebi, ABD dolarındaki olası zayıflık ve Fed’in faiz oranlarını düşürme döngüsünün yeniden başlaması nedeniyle, gelecek yıl için altın fiyat tahminini ons başına 300 dolar artırarak ortalama 4.000 dolara çıkardı.

■ ANZ Group, külçe altın için güçlü yatırım talebinin desteğiyle fiyatların önümüzdeki haziran ayına kadar 4.000 dolar civarında zirve yapmasını bekliyor.

Altının yükselişini tetikleyen faktörler

■ Fed’in faiz indirimi beklentileri ve zayıf dolar

■ Merkez bankalarının güçlü rezerv artırımları

■ Jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler

■ ABD hükümetinin kapanma ihtimali

■ ETF girişlerinin hızlanması

■ Enflasyonist baskıların devam etmesi

Platin ve gümüşten tarihi performans

Altınla birlikte diğer değerli metallerde de güçlü yükselişler yaşanıyor. Gümüş, Çin’in yeşil enerji yatırımlarındaki artış ve arz sorunlarının etkisiyle 48 dolar seviyesine yaklaşarak son 14 yılın zirvesini gördü. Sadece bir ay içinde ons fiyat yüzde 14 artarken, yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 63’ü aştı. Analistler, gümüşün kısa vadede 50 dolar psikolojik seviyesini test edebileceğini, platin piyasasında ise otomotiv sektöründeki yeşil dönüşümün fiyatları desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Platin güvenli liman alımlarının yanında hibrit ve elektrikli araçlardaki talep patlamasıyla 1.600 doları aştı. Fiyatlar 11 yılın en yüksek seviyesindeki gücünü pekiştirip 1.601 doları gördü. Aylık yüzde 12.7 olan yükseliş yılbaşından bu yana yüzde 80’e dayandı.

Paladyum daha düşük bir hızla olsa da değerli metal rallisine eşlik ediyor. Fiyatlar dün 1.380 dolar/ons düzeyine tırmanırken, yılbaşından bu yana yüzde 43 olarak gerçekleşti.