Altının kilogram fiyatı 2 milyon 463 bin 500 lira

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 246 bin 700 lirayı, en yüksek 2 milyon 471 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,03 artışla 2 milyon 463 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 462 bin 600 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 884 milyon 266 bin 261,20 lira, işlem miktarı ise 1.625,83 kilogram oldu.



Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 896 milyon 809 bin 121,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.