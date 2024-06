Amazon'dan kullanıcılarına 15 ücretsiz oyun

Amazon Prime Gaming Türkiye, Prime Day etkinliğini bu yıl Türkiye’de 16-22 Temmuz’da düzenleyecek. Etkinlik kapsamında ise üyelere 15 oyun hediye edilecek.

Amazon'da hangi oyunlar ücretsiz?

Amazon Prime üyeleri, Deceive Inc, Tearstone: Thieves of the Heart, The Invisible Hand, Call of Juarez, Forager, Card Shark, Heaven Dust 2, Soulstice, Wall World, Hitman Absolution, Call of Juarez: Bound in Blood, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, STAR WARS: Knights of the Old Republic II The Sith Lords, Alex Kidd in Miracle World DX ve Samurai Bringer oyunlarına ücretsiz erişebilecek.

Prime üyeleri bu oyunlar dışında halihazırda The Lullaby of Life, STAR WARS Battlefront II, Weird West Definitive Edition, Genesis Noir, Everdream Valley ve MythForce'un da olduğu birçok oyunu ücretsiz oynayabiliyor.