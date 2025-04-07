TMO'dan vatandaşlara uyarı: Bu paylaşımlara itibar etmeyiniz

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO), yapılan açıklamada, bazı dijital medya kanalları üzerinden kuruma ilişkin yapılan asılsız paylaşımların dikkate alınmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda "Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı itibarıyla halka arz edilecek", "TMO halka arzı ile tarımın gücüne ortak oluyor" ve "87 yıllık dev kurum, devlet güvenceli yatırım, sadece 1000 ön kayıt kontenjanı" gibi gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltıcı ve dolandırıcılık amacı taşıyan içeriklerin paylaşıldığı ifade edildi.

Kurumla ilgili resmi açıklamaların yalnızca TMO'nun kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.