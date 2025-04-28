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Doktorları açıkladı: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi artıyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi devam ediyor. Hastaneden yapılan yeni açıklamada "Sırrı Süreyya Önder için başka bir kırılma noktasındayız. Hastamızın refleksleri azaldı. Hayati tehlikesi artarak devam ediyor" denildi.

Haber Merkezi
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Doktorları açıkladı: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi artıyor
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi devam ediyor.

Önder'in tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı. Hastanenin saat 12:00'de yazılı bir açıklama daha yapacağı öğrenildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir.

Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz."

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