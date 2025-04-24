DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı ile görüştü: Sayın Öcalan'ın çalışma koşullarının en önemli başlık olduğunu ifade ettik

DEM Parti heyetinin geçen hafta gerçekleşmesi beklenen ancak Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı kalp sorunu nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi saat 10:25 itibarıyla Adalet Bakanlığı'nda başladı.

Görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Heyette kimler yer aldı?

İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın da hastanedeki yoğunluk sebebiyle katılamadığı görüşmede Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer aldı.

Koçyiğit ve Temelli'nin yanı sıra Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eşsözcüsü ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan da heyette yer alan isimlerin arasındaydı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından görüşme sonrası bir fotoğraf paylaşarak "Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’la Bakanlığımızda bir araya geldik.



Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. pic.twitter.com/NzkRgpUGs9 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 24, 2025

"Önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler görme şansımız da olacak"

Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Görüşme, İmralı heyetimizle Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmesinden sonra planlanmıştı. Bu vesilesiyle umutlu bekleyişimizi sürdürdüğümüzü iletmek istiyoruz.

Adalet Bakanı ile 1 Ekim’den başlayan tartışmalar vesilesiyle, bunun sürece katkılarını, yasal düzenlemeleri geniş zeminde konuşma fırsatı bulduk.

Öncelikli konuşma başlığımızın İmralı’da bulunan, 27 Şubat çağrısıyla da Türkiye’deki bir dönemin kapısını aralayan, Kürt sorununda demokratik çözümünde yeni bir eşik atlamamızı sağlayan Sayın Öcalan’ın çalışma ve sağlık koşullarının olduğunu ifade etmek isterim.

Sayın Bakan'a tecrit koşullarında Öcalan’ın katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesinin sayın Öcalan’ın koşullarının en önemli başlık olduğunu, bu koşullarının amasız düzeltilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Bu konuda önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler görme şansımız da olacak diye düşünüyoruz.

Bunun dışında oraya farklı heyetlerin gitmesi, farklı milletvekillerinin, farklı siyasi partilerin, aydınların, yazarların, gazetecilerin gitmesi ve yine Sayın Öcalan'ın görmek istediği, görüşmek istediği bazı aydınların, yazarların, gazetecilerin adaya gitmesi, onunla temasta bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizdik. Bu anlamıyla, bu konuda da bakanlığın hızla adım atması gerektiğini ifade ettik."

Koçyiğit ihtiyaç olunması halinde bir Adalet Bakanı Tunç ile tekrar görüşüleceğini söyledi.

Hasta tutuklular ve infaz kanunu

Görüşmede hasta tutuklular ve infaz kanunu konusunun da gündeme geldiğini aktaran Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de adalet sistemiyle ilgili çok geniş sorunlar var. Bunları da kapsamlı bir şekilde, ele alma şansımız oldu.

Bizim için en önemli temel başlıklardan birisi halihazırda cezaevinde bulunan hasta mahpuslar başlığı. Gerçek anlamda bunun ne insani, ne vicdani ne de hukuki olmadığını her birimiz biliyoruz. O anlamıyla hasta mahpuslar açısından hızla bir düzenleme yapılması, halihazırda adli tıp raporları alanların hızla cezaevinden salıverilmesi konusunda da görüş ve düşüncelerimizi kendilerine yine ifade ettik.

Bu konudaki taleplerimizi kendilerine ilettik. Yine kamuoyunda 'Covid Yasası' olarak bilinen, aslında Covid pandemi döneminde cezaevinden şartlı salıverme koşullarını düzenleyen ama onun içerisinde örgütlü suçları istisna tutan yasal, yasal düzenlemede, biliyorsunuz bir infaz paketi düzenlemesi var.

Oradaki bu örgütlü suçları istisna tutan meselenin ortadan kaldırılması ve gerçek anlamda herkesi kapsayan, eşitlikçi bir yaklaşımın gözetilmesi gerektiğini de kendilerine ifade ettik.

Yine özellikle bu önümüze gelecek olan infaz paketinde biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin daha önce de iptal ettiği örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme, maddesi vardı.

Anayasa Mahkemesi bunu iade etmişti ama ne yazık ki Meclis'ten geldiği gibi aynı şekilde düzenlendi, geçti. Şimdi yeniden, pakete konulmasına dair bazı bilgiler aldık. Bunun mutlaka amasız, fakatsız ortadan kaldırılması, asla kabul edilemediği, bu anlamıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararına uygun bir düzenleme yapma beklentimizi yine kendilerine ifade etmiş olduk."