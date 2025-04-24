TMMOB: Rant uğruna İstanbul’u ve İstanbulluları feda etmeyin

İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, yayımladığı açıklamayla tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, afet risklerine karşı mücadelede etkili bir yasal çerçevenin oluşturulması, güçlü bir kurumsal yapı kurulması ve afet güvenliğini esas alan bir ekonomik modelin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Kurul, siyaset kurumunun bu önlemleri kararlılıkla uygulaması ve afet farkındalığı yüksek bir toplum yaratılması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

"Kaynaklar, İstanbul’un deprem risklerinin azaltılması için kullanılmalı"

Açıklamada, özellikle Kanal İstanbul projesi ve benzeri rant odaklı projeler için ayrılmak istenen kaynakların, İstanbul’un deprem risklerinin azaltılması için kullanılması gerektiği bir kez daha dile getirildi. TMMOB, siyasal iktidara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Rant uğruna İstanbul’u ve İstanbulluları feda etmeyin. Kanal İstanbul için harcanmak istenen bütçe, İstanbul ve çevresinin deprem risklerini azaltmak için kullanılmalıdır. Büyük can ve mal kayıplarına neden olabilecek bir deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul’un önceliği Kanal değil, depremdir."

Afet odaklı kamu yatırımlarına öncelik verilmeli

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, açıklamasında afetlere karşı sürdürülebilir ve bilim temelli bir yönetim anlayışının gerekliliğini vurguladı. Yaşanan acıların tekrarlanmaması için afete dayanıklı kentleşme politikalarının hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kurul, bu doğrultuda İstanbul’daki deprem gerçeğine uygun bilimsel planlamalar yapılmasını ve afet odaklı kamu yatırımlarına öncelik verilmesini talep etti.