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SPK'dan sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıt usullerinde değişikliğe gitti.

Haber Merkezi
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SPK'dan sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenleme
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Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) tarafından Kaydileşitirilen Seramye piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, yurt dışında yerleşik hak sahipleri adına yatırım kuruluşlarında hesap açılması için gerekli dokümanlar, yatırım kuruluşları tarafından MKK tarafından sunulan merkezi doküman yönetim sisteminden de temin edilebilecek. Bu doküman yönetim sisteminin kullanımına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar, MKK tarafından belirlenecek.

Tebliğ yayımı tarihinde itibaren yürürlüğe girdi.

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