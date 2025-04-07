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ASO/Ardıç: Trump'ın gümrük vergileri sonrası bu sektörlerde pazar payımızı artırabiliriz

Ankara Sanayi Odası (ASO) Seyit Ardıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin Türkiye için başta tekstil, otomotiv yan sanayi ve kimya olmak üzere pek çok sektörde ABD pazarında avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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ASO/Ardıç: Trump'ın gümrük vergileri sonrası bu sektörlerde pazar payımızı artırabiliriz
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu tarifelerin Türkiye için fırsat penceresi açabileceğini ifade eden Ardıç, dünya ticaretinde yepyeni bir dönemin başladığını ve tedarik zincirinin yeniden şekillendiğini aktardı.

"Tekstil, otomotiv yan sanayi ve kimya gibi sektörlerde pazar payımızı artırma şansımız doğabilir"

Ardıç, Türkiye'nin yüzde 10'la en düşük gümrük tarifesi uygulanacak ülkeler arasında yer almasının bir fırsat olduğunun altını çizerek, "ABD'li ithalatçılar, Çin veya Vietnam gibi yüksek tarifeli ülkeler yerine Türkiye'ye yönelebilir. Tekstil, otomotiv yan sanayi ve kimya gibi sektörlerde pazar payımızı artırma şansımız doğabilir." açıklamasında bulundu.

"ABD'li ithalatçılar, Çin veya Vietnam gibi yüksek tarifeli ülkeler yerine Türkiye'ye yönelebilir"

Türkiye'nin rekabet avantajı sağlayabileceği sektörlere daha fazla yoğunlaşarak, ABD pazarında alternatif tedarikçi olarak konumunu güçlendirebileceğini aktaran Ardıç, "ABD'nin Çin ve diğer Asya ülkelerine yönelik yüksek tarifeleri, bu ülkelerin üretim ve yatırımlarını başka ülke ve pazarlara taşımasına neden olabilir. Coğrafi konumumuz, genç ve dinamik iş gücümüz, güçlü sanayi altyapımız ve lojistik avantajlarımızla yeni yatırımları çekme potansiyelimizi iyi değerlendirmeliyiz. Öte yandan, Çin'in ve diğer Asya ülkelerinin ABD pazarındaki kayıplarını telafi etmek için Türkiye'nin güçlü olduğu Avrupa ve diğer pazarlara yönelmeleri durumunda ihracatçılarımızın daha çetin bir rekabet ortamıyla karşılaşması risklerini de dikkate almalıyız." dedi.

Ardıç ayrıca, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi bekleyen riskleri azaltmak ve fırsatları değerlendirmek adına eğitim ve insan kaynağı yatırımlarının yanı sıra ikiz dönüşüme yönelik adımların hızlandırılması, katma değerli üretime geçişi sağlayacak AR-GE ve inovasyona odaklanılması, lojistik maliyetleri düşürecek çözümlerin hayata geçirilmesi ve dış pazarın çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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