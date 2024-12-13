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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suya zam! İşte yeni tarife...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinde yüzde 30,2 oranında zam yapıldığını duyurdu. Zamla birlikte "su+atık su bedeli" 35 TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suya zam! İşte yeni tarife...
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 Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi'nden yapılan bilgilendirmeye göre ASKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinde artış yaptı. Yapılan yeni düzenleme ile "su+atık su bedeli" yüzde 30,2 oranında artışla 35 TL oldu.

Öte yandan, sosyal yardım alan vatandaşların suya 10 metreküpe kadar metreküp başına 1 TL'den, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversiteli öğrencilerin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmaya devam edeceği kaydedildi.

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