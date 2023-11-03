Antalya’ya değer katanlara ödül

Fikri CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle, en fazla ihracat yapan sanayi ve turizm şirketleri ile kente değer katan kamu kurum ve kuruluşlar ile kişilere ödülleri törenle verildi. ATSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, önceki dönem ATSO Başkanı Davut Çetin ile çeşitli oda ve borsa başkanları katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada Antalya’nın turizm, tarım ve sanayisi, serbest bölgesindeki başarıları ile bütün ülkeye moral verdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Turizmde dünya çapında bir başarı hikâyesi yazdınız. Bu sene gelen turist sayısı 15 milyona ulaştı. Geçen senenin aynı döneminde bu sayı 11 milyondu. Öte yandan Antalya sanayi ve tarımda da ismini duyurdu. Yat üretiminde, yine bir dünya markası haline geldiniz. Meyve-Sebze-Seracılık-Çiçekçilikte, lidersizsiniz. Dolayısıyla Antalya, Türkiye için, ekonomi için, çok önemli. Antalya büyüdüğünde, Türkiye’yi de büyütüyor. Antalya sıkıntı yaşarsa, Türkiye’de yaşıyor. Bu nedenle, Antalya’ya hep, özel bir ihtimam gösterilmeli. Antalya ekonomide imza attığı müthiş başarı hikâyesiyle, Türkiye ekonomisindeki dönüşümün de simgesi olduğunu gösterdi. Antalya sadece Türkiye’nin değil, tüm Akdeniz’i içine alan bu büyük coğrafyanın parlayan yıldızı ve marka şehri haline geldi.” Hisarcıklıoğlu, Alanya, Manavgat ve Kumluca’ya birer okul yaptıracaklarının müjdesini de verdi.

Bahar: Kalkınma için büyük adımlar attık

ATSO Başkanı Ali Bahar ise, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugün, aynı zamanda ATSO olarak yönetim kurulumuzun başkanlık görevini devraldığımızın, tam bir yılını doldurmanın gururu ve mutluluğunu da yaşıyoruz. Bu süre zarfında, oda olarak hedeflerimize ulaşmak için, büyük bir azimle çalıştık. Bu azim ve kararlılıkla, yerel iş dünyamızı güçlendirmek ve kalkınmamızı sürdürmek için önemli ve büyük adımlar attık” dedi.

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Bahar ile Belediye Başkanı Böcek tarafından ödül alanlara plaket ve belgeleri verildi. Törenin ardından Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.