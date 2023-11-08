Aracı kurumlarda yurtdışı komisyon yarışı

Şebnem TURHAN

Küresel piyasalara yatırım ilgisi son yıllarda artış gösteriyor. Merkez Bankası verilerine göre ikinci çeyrek itibariyle yurtiçi yerleşiklerin toplam yurtdışı hisse senedi yatırımı 1 milyar 494 milyon dolara yükseldi. Hanehalklarının yurtdışı hisse senedi yatırımları ise 1 milyar dolar seviyesinde. Bu artan ilgi aracı kurumları da harekete geçirdi. Aracı kurumlar yurtdışı borsalarda işlemlerdeki komisyon oranlarında indirim yarışını girdi. Önce Phillip Capital yurtdışı borsalarda işlem komisyonunun 1 dolara çekti, ardından iş Yatırım 1 dolara indirdiğini açıkladı.

İş Yatırım komisyon gelirinde zirvede

Aracı kurumların 6 ay itibariyle yurtdışı menkul kıymet işlemlerinde komisyon gelirleri 330 milyon 63 bin 936 lira seviyesinde bulunuyor. Bu gelirde yüzde 42,6’lık yani 141 milyon 69 bin 475 liralık pay İş Yatırım’a ait. Piyasa uzmanları 1 dolara inen komisyon ile İş Yatırım’ın önümüzdeki dönemde bu komisyon gelirini daha da artırarak arayı açacağına işaret etti.

Garanti Yatırım 41.5 milyon liralık gelir ve yüzde 12,5 payla ikinci sırada yer alırken Midas Menkul da 41.4 milyon liralık komisyon geliriyle aynı payla üçüncü sırada yer alıyor. QNB Finans Yatırım da 18.5 milyon liralık geliriyle dördüncü, Ak Yatırım 17.6 milyon liralık geliriyle beşinci, Yapı Kredi Yatırım 17 milyon liralık geliriyle altıncı, Deniz Yatırım 14 milyon lira, Gedik Yatırım da 12.5 milyon liralık yatırımıyla yedinci ve sekizinci sırada yer alıyor yurtdışı menkul kıymetler komisyon gelirlerinde. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre Ünlü Menkul’ün 8.5 milyon lira, İnfo Yatırım’ın ise 8.3 milyon lira yurtdışı menukl kıymet işlemlerinden kaynaklı komisyon geliri bulunuyor. İşlem komisyonunun 1 dolara çeken Phillip Capital ise ilk altı ay itibariyle 7 milyon 245 bin 181 liralık komisyon geliriyle 11’inci sırada yer alıyor.

Yurtdışı portföy yatırımlarında yüzde 22,4 artış

Merkez Bankası verilerine göre bu yılın ikinci çeyreği sonunda yurtiçi yerleşiklerin toplam yurtdışı portföy yatırımları 3 milyar 52 milyon dolar seviyesine yükseldi. Portföy yatırımlarının 1 milyar 494 milyon doları yurtdışı hisse senedi yatırımlarından, 1 milyar 558 milyon doları ise yurtdışı borç senedi yatırımlarından oluştu. Geçen yılın ikinci çeyreğine göre toplam yurtdışı portföy yatırımları yüzde 22,4 arttı.