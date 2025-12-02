Aralık 2025 en yüksek emeklilik promosyonu veren bankalar! Ziraat, İş Bankası, Garanti, Finansbank promosyon konusu araştırılıyor. Koronavirüs salgınıyla iyice bilinir olan ve EYT’nin de başlamasıyla herkesin ilgilendiği konu haline gelen emeklilik promosyonlarına ilişkin güncel banka rakamları sürekli merak ediliyor.

ARALIK 2025 EN YÜKSEK EMEKLİLİK PROMOSYONU VEREN BANKALAR!

Aralık ayıyla birlikte bankalar emeklilik promosyon ödemelerinde kesenin ağzını açtı. İşte güncel promosyon rakamları:

Yapı Kredi

Emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyıp 3 yıl boyunca alma taahhüdü verenler, maaş aralığına göre 6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon alabiliyor.

Buna ek olarak fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik gibi şartlar yerine gelirse promosyon toplamda 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

QNB Finansbank

Emekli maaşını QNB’ye taşıyanlara, maaş aralığına göre standart promosyon + ek ödüllerle toplamda 31.000 TL’ye varan promosyon kampanyası sunuluyor.

Garanti BBVA

Maaş taşıma ve 3 yıllık taahhüt karşılığı, 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.

Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon + bonus paketi 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

DenizBank

Maaş bandına göre 5.000 ₺ ile 12.000 ₺ arasında standart promosyon veriyor.

Bankanın ek kampanyaları ve ek şartları ile toplam promosyon 27.000 TL’ye kadar yükselebiliyor.

ING Türkiye

Maaşını ING’ye taşıyan emekliler, koşulsuz olarak 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon alabiliyor.

Ek avantajlar ve kampanyalar dahilinde promosyon toplamı 28.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

İş Bankası

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara, bazı ek avantajlarla birlikte promosyon toplamı 24.000 TL’ye kadar sunuluyor.

