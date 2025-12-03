Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika... Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte aralık ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre aralık ayında kira artış oranı yüzde XXX olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre kasım ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 oldu.
Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre aralık ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplandı.
Aralık 2025 kira artış oranı hesaplama
Örnek Konut Kirası: 30.000 TL
Kira Artış Oranı: Yüzde 35,91
Aralık 2025 Kira Artış Tutarı: 10.773 TL
Aralık 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 40.773 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası 30.000 TL olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 10 bin 773 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 40 bin 773 TL olarak gerçekleşecek.