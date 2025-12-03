  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
Takip Et

Aralık ayı kira artış oranı belli oldu

Son Dakika... Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte aralık ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre aralık ayında kira artış oranı yüzde  XXX olarak belirlendi.

ŞEYDA UYANIK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre kasım ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 oldu.

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre aralık ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplandı.

Aralık 2025 kira artış oranı hesaplama

Örnek Konut Kirası: 30.000 TL

Kira Artış Oranı: Yüzde 35,91

Aralık 2025 Kira Artış Tutarı: 10.773 TL

Aralık 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 40.773 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 30.000 TL olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı  10 bin 773 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 40 bin 773 TL olarak gerçekleşecek.

Ekonomi
Son dakika... Enflasyon verileri açıklandı
Enflasyon verileri açıklandı
S&P Türk şirketlerinin kredi notunu değerlendirdi: Faiz indirimiyle değişebilir
S&P Türk şirketlerinin kredi notunu değerlendirdi: Faiz indirimiyle değişebilir
Üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam komisyondan geçti
Üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam komisyondan geçti
Nükleer atık tesislerinin raporlama standartları belirlendi
Nükleer atık tesislerinin raporlama standartları belirlendi
Milyoner sayısı rekor kırdı: Saatte 109 kişi milyonerler kervanına katıldı
Milyoner sayısı rekor kırdı: Saatte 109 kişi milyonerler kervanına katıldı
Resmi onay geldi: 39 yıllık serüven sona erdi, Lipton üretimini devretti
Resmi onay geldi: 39 yıllık serüven sona erdi, Lipton üretimini devretti