Armada Gıda halka arz ediliyor! Hisse fiyatı belli oldu

Armada Gıda halka arz onayını aldı. SPK'nın halka arzda sermayenin yaklaşık 264 milyon liraya artırılması kapsamında ihraç edilecek 44 milyon lira nominal tutarda hisse ile mevcut ortaklardan Sönmez ailesine ait 1.8 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

Ek talep gelmesi halinde yine Sönmez ailesine ait 9.2 milyon lira nominal tutarda hisse de satışa konu edilebilecek.

Armada Gıda halka arz hisse fiyatı belli oldu

Halka arz hisse başına 40 liradan yapılacak. Ek satış dahil hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 2.2 milyar lira, yani yaklaşık 62.5 milyon dolar, halka açıklık oranı yüzde 20.8 olacak.

Enerji yatırımı için kullanılacak

Şirketin halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 40-50'si devam eden fabrika ve güneş enerjisi yatırımı için, geri kalanı işletme sermayesi için kullanılacak. Halka arza Global Menkul Değerler aracılık edecek.