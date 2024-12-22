Borsa'da halka arz etkisi: 1,5 ay sonra ilk

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı, Borsa İstanbul'da halka arzların yeniden başlamasına bağlı olarak, 1,5 ay sonra tekrar 7 milyon seviyesinin üzerine çıktı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 20 Aralık itibarıyla 7,03 milyon oldu. 9 hafta üst üste düşen pay senedi yatırımcı sayısı, en son 1 Kasım tarihinde 7 milyon seviyesinin üzerini görmüştü.

SPK, 2 ay sonra halka arz başvurusuna onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki ay aranın ardından önceki hafta iki halka arz başvurusuna onay verdi ve Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin halka arzları gerçekleştirildi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,71 trilyon TL'den 13,26 trilyon TL'ye geriledi.

MKK'da kayıtlı toplam hesap sayısı 85,57 milyondan 85,68 milyona, yatırımcı sayısı ise 36,03 milyondan 36,06 milyona yükseldi.

Bakiyeli hesap sayısının 15,12 milyondan 15,34 milyona çıktığı hafta, bakiyeli yatırımcı sayısı da 10,61 milyondan 10,75 milyona geldi.