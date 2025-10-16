ASD/Sarıbekir: Ambalajcı ihracatı keşfetti iç pazardaki kaybı telafi etti

MERVE YİĞİTCAN

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ambalaj üreticileri ihracatı keşfetti” diyerek tabloyu yorumlarken, yılsonunda 7 milyar dolara doğru giden ihracat rakamları da bu eğilimi destekliyor. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir ile ASD yönetim kurulu üyeleri Aydın Okyay, Abdullah Gayret, Enver Bakioğlu, Cem Büyükçıngıl ve Alican Duran, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ambalaj sanayisinin Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çeken ASD Başkanı Sarıbekir, sektörün ihracat performansının artış eğiliminde olduğunu söyledi. TÜİK verilerine göre, 2025’in ilk altı ayında 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını hatırlatan Sarıbekir, sektörün bu yılı 7 milyar dolarlık ihracat performansıyla, yani geçen yıla göre yüzde 6’lık bir büyüme ile kapatmasını beklediklerini ifade etti.

2026-30 arası boğa rallisi yaşayacağız

Yaşanan zorlu ekonomik sürece rağmen ambalaj ihracatındaki artışın çok önemli olduğunun altını çizen Sarıbekir, önümüzdeki döneme ilişkin ise daha umutlu olduğunu söyledi. Sarıbekir, şu ifadeleri kullandı:

“2026’dan itibaren işlerin biraz daha açılacağına inanıyorum. Kuzeyimizde Rusya ile Ukrayna savaşıyor ve bu savaş mutlaka bitecektir. Belki şu anda değil ama belki 3-6 ay sonra bittiğini göreceğiz ve bu çok büyük fırsatlar yaratacak, ekonomimiz tekrar hızlanacak. Aynı şekilde aşağıda Irak bitti, Suriye bitti, Gazze’de imzalar atıldı ve Ortadoğu’da bir yeniden yapılanma süreci var.

Böyle baktığımız zaman belki şu anda borsacı tabiriyle ‘ayı piyasasındayız’ ama ben önümüzdeki seneden itibaren, 2030’a kadar bir ‘boğa rallisi’ yaşayacağımıza inanıyorum. Ekonomi açılınca bunu ilk biz ambalaj üreticileri hissederiz. Çünkü yeni ürünler olur ve raflar dolmaya başlar. Ukrayna’daki raflar boş, onlar dolacak. Rusya’daki raflar dolacak, güneyimizdeki raflar dolacak. Bunlar için çok ciddi bir ambalaj ihtiyacı olacak. Onun için ben 2030 için koyduğumuz 10 milyar dolar ihracat hedefine çok rahat ulaşıp geçebileceğimize inanıyorum.”

Atık ithalatı kademeli yasaklanmalı

Ambalajda en önemli konulardan birinin geri dönüşüm olduğuna işaret eden Sarıbekir, Türkiye’nin geri dönüşümde en önemli probleminin atıkların kaynağında ayrıştırılması olduğunu söyledi. Sarıbekir, “Ambalajı doğru şekilde toplar ve geri dönüşüme verirsek bu malzemeler tekrar ekonomik değere dönüşür. Ancak atık yönetimi zincirinde belediyelerin aktif rol alması gerekiyor. Avrupa’da olduğu gibi kaynağında ayrıştırma kültürünü eğitimle, hatta anaokulundan itibaren yerleştirmeliyiz. Avrupa’nın çöpünü getiriyoruz, çünkü burada granül yapıyoruz. Ama kendi atığımızı kullanamıyoruz. Ambalaj atığı ithalatı kademeli biçimde yasaklanmalı ve yerli atık geri dönüşüm altyapısı güçlendirilmeli” diye konuştu.

Avrasya Ambalaj Fuarı’na 80 bin katılımcı bekleniyor

22-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 30’uncu Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’na değinen Sarıbekir, yıllık ziyaretçi sayısı itibarıyla dünyanın en büyük fuarı olduklarını ve bu sene de 130 ülkeden 80 bin katılımcı beklediklerini söyledi.

Dünyanın en büyük ambalaj fuarı olan Interpack’ın 3 senede bir 200 bin kişiye ev sahipliği yaptığını belirten Sarıbekir, “Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı ise her yıl ortalama 80 bin kişiyi ağırlıyor. Dolayısıyla dünyadaki en büyük ambalaj fuarı haline geldiğimizi söyleyebiliriz” dedi.