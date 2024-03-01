ASELSAN’ın akıllı uçak mühimmatı TOLUN’dan 4 hedefe aynı anda atış

Mehmet KAYA / ANKARA (EKONOMİ)

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, F-16 uçağı ile SADAK-4T salanından aynı anda bırakılan 4 TOLUN’un 4 ayrı hedefi başarıyla vurduğu kaydedildi. Her bir kanada takılacak SADAK-4T ile tek bir uçuşta 8 adet TOLUN taşınabilecek.

Akyol: Oyun değiştirici yetenek

ASELSAN tarafından geliştirilen güdümlü mühimmat TOLUN’un testine ilişkin bir değerlendirme yapan Genel Müdür Ahmet Akyol, çoklu hedefin başarıyla vurulması testine yönelik yaptığı değerlendirmede, kazanılan yeteneğin önemine vurgu yaparak, “Dünyada çok az ülkede var olan oyun değiştirici bir yeteneği daha Ordumuza kazandırdık. Milli salan sistemimiz SADAK-4T ile kullanılan maliyet etkin ve hava savunma sistemlerine karşı saturasyon etkisi yüksek bir çözüm olan TOLUN, daha gelişmiş kabiliyetlerle de donatılacak. Bu atışla ileri teknolojide, sınırları zorladığımız bir kez daha kanıtladık. ASELSAN mühendislerimiz tarafından geliştirilen TOLUN Mühimmatı ile savaş uçaklarımıza eşsiz bir kapasite sunmanın gururunu yaşıyoruz. TOLUN ile, yüksek hassasiyetle stratejik hedeflerin imha edilmesinde güvenlik güçlerimize çok önemli bir taktik üstünlük kazandırıyoruz. TOLUN gibi milli sistemlerimizi geliştirmeye, ülkemizin bekası için her alanda cansiperane çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ASELSAN tarafından görüntüleri de yayımlanan testte, Eskişehir 401’nci Test Filo Komutanlığından havalanan F-16 ile Karapınar’da bulunan atış test sahasındaki hedeflere 35 bin fit irtifadan, 30 kilometre menzilden aynı anda 4 TOLUN bırakıldı ve belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu. Güdümlü mühimmat TOLUN’un hareketli ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabildiği, beş metrenin altında isabet yeteneğiyle olası tehditlere karşı kritik bir caydırıcılık sağladığı kaydedildi.