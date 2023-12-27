Asgari ücret zammıyla arttı... 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı), engelli maaşı 2024 ne kadar oldu?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından 65 yaş aylığına kadar birçok kalemde değişiklik olacak. Yeni yılda asgari ücret brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

2024'te 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2023 yılı Temmuz ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri 2.348 TL olarak hesaplara yatırılıyor. 65 yaş aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 993 TL seviyesine yükselecek.

Engelli maaşı ne kadar oldu 2024?

Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Şu anda 1874 TL olan engelli aylığı tabanı 2 bin 792,26 TL, 2811 TL olan engelli aylığı tavanı 4 bin 188,39 TL’ye yükselecek.