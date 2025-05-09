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Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir oda kokusunun satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
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Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir oda kokusunun kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

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