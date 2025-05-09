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Bellona Mobilya'nın satış ihalesinde 570 kez fiyat artırımı yapıldı

Bellona Mobilya'nın dün gerçekleştirilen satış ihalesinde toplam 570 kez fiyat artırımı yapıldığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Bellona Mobilya'nın satış ihalesinde 570 kez fiyat artırımı yapıldı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Bellona Mobilya'nın satış ihalesi gerçekleştirildi.

TMSF'nin dün düzenlediği ihalede iki yatırımcının rekabetinde en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon liraya ulaşırken, süreç bir saati aşkın sürede tamamlandı. Çekişmeli geçen ihalede toplam 570 kez fiyat artırımı yapıldı.

Bağımsız değerleme şirketinin hazırladığı rapora göre belirlenen 7 milyar TL muhammen bedelle başlayan ihale sonunda, en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon TL oldu.

Böylece satış ihalesinin ilk adımı tamamlanarak sonuç Rekabet Kurumuna bildirildi.

Satış süreci resmi onayların ardından tamamlanacak.

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