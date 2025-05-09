  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tefecilere yönelik operasyon: 1 milyar TL değerindeki varlıklara el konuldu
Takip Et

Tefecilere yönelik operasyon: 1 milyar TL değerindeki varlıklara el konuldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda 7 şahıs tutuklandı, 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tefecilere yönelik operasyon: 1 milyar TL değerindeki varlıklara el konuldu
Takip Et

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şahsın tutuklandığını, 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el konulduğunu açıkladı.

Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ’da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 9 şüphenin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını, 2'sine ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde yakalan şüphelilerin; faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "tefecilik" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu. Operasyon kapsamında; 2 bin 478 adet çek ve senet,10 adet çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadesini kullandı.

250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 9 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 9 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Serin ve yağışlı hava geliyor: İşte il il hava durumu tahminleriMeteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Serin ve yağışlı hava geliyor: İşte il il hava durumu tahminleriGündem
2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, kimler yararlanabilecek?2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, kimler yararlanabilecek?Ekonomi

 

Gündem
Sanatçı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan’a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan’a seyahat uyarısı
Kartalkaya’daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Kartalkaya’daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Özel'den İmamoğlu sorusuna yanıt: Bir dakika düşünmeden bir bölgeyi boşaltırız
Özel'den İmamoğlu sorusuna yanıt: Bir dakika düşünmeden bir bölgeyi boşaltırız
İBB soruşturması: Manipülatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı
İBB soruşturması: Manipülatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı
İBB soruşturması: Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay adli kontrolle serbest
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay adli kontrolle serbest