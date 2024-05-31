Asgari ücrete ara zam yapılmazsa ne olur? Prof. Dr. Hakan Kara grafikle paylaştı

Doğrudan milyonlarca asgari ücretli ve işvereni, dolaylı olarak da tüm çalışanları ilgilendiren Temmuz zammı gündemdeki yerini koruyor. Hükümet asgari ücret zammına kapıyı kapatsa da enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle kamuoyunda Temmuz'da zam beklentisi var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok” demişti. CHP Genel Başkanı Özgür, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretinde asgari ücrete Temmuzda ara zam yapılmasını istemiş, Bahçeli’nin de Temmuz zammına sıcak baktığını ifade etmişti. MHP lideri Bahçeli de geçen günlerde asgari ücretle ilgili soruya “Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız” cevabını vermişti.

Prof. Dr. Hakan Kara'dan asgari ücret grafiği

Enflasyon nedeniyle Haziran ayında da açlık ve yoksulluk sınırı artmasına kesin gözüyle bakılırken, iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmaması durumunda meydana gelecek tabloyu bir grafikle gösterdi.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın sosyal medya platformu X'te paylaştığı "Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmazsa yılın kalanında durum böyle görünecek" notuyla paylaştığı grafikte asgari ücret 17 bin 2 lirada sabit kalırken, açlık sırının 21 bin liranın üzerine çıkıyor.