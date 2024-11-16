Asgari ücretle İstanbul'da ev almak imkansız: Kira ödemek bile zor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

İstanbul’da sahibinden.com Emlak Endeksi verilerine göre, ev fiyatları son 4 yılda yüzde 848,72 oranında artış gösterdi.

Dev metropolde kiralardaki artış ise 2 yıl yüzde 25 artış sınırı olmasına karşın yüzde 1.101,30 oranında artış gösterdi. 2020 Ekim’de İstanbul’da ortalama kira 2 bin 308 TL olurken, Ekim 2024’te 27 bin 733 TL oldu.

Aynı dönemde TÜİK verilerine göre, Türkiye’de ortalama kira (Kiracı tarafından ödenen gerçek kira) artışı yüzde 565,10 oranında oldu.

Asgari ücret de enflasyonla birlikte zam alırken, aynı dönemde yüzde 631 oranında arttı.

Fark açıldı

İstanbul’da 1 metrekare ev fiyatı Ekim 2020’de 4 bin 482 TL olurken, Ekim 2024’te 42 bin 528 TL oldu. Asgari ücret ile fark açıldı.

İstanbul’da ortalama bir evin kirası Ekim 2020’de 2 bin 308 TL olurken, Ekim 2024’te 27 bin 733 TL oldu. 4 yıl önce 2 bin 234,71 TL olan asgari ücretle bir evin kirası ödenebiliyor ya da asgari ücretin İstanbul’un ortalama kirasına oranı 0,99 oluyordu. Aralık 2022’de bu oran 2,20’ye çıkarken, Ekim 2024’te 1,63 seviyesinde bulunuyor ki asgari ücretli kira ödeyemiyor.

Kredili evin peşinatını biriktirmek 50 ay sürüyor

Konut kredisi oranlarındaki değişimle birlikte hem ev fiyatları hem de asgari ücret değişimi sürse de oran burada da bozuldu. Ortalama 100 metrekare bir ev almak için asgari ücretlinin çalışması gereken süre Ekim 2020’de 193 ay olurken, Aralık 2022’de zirveyi görerek 424 ay, sonrasında da Ekim 2024’te 250 ay oldu.

Yüzde 20 peşinat ile ev almak istese 100 metrekare bir evin peşinatı biriktirmek Ekim 2020’de 38,6 ay sürerken, Ekim 2024’te 50 ay sürüyor. Konut kredisi oranlarına göre, ekonomim.com’um TCMB EVDS verilerinden derlediği aylık ortalama verilere göre, aylık kredi taksitleri Ekim 2020’de yıllık yüzde 15,07 olan faiz oranlarına göre yaklaşık 1,82 oranında olurken, Ekim 2024’te yüzde 41,52 olan faizlerle 6,49 asgari ücret ediyor.

Hayal olan ev almak, piyasa verilerine göre İstanbul’da kira ödemeyi bile zorlaştırıyor.