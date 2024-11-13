Hakan Kara: Vatandaşın enflasyonun yeterince düşeceğine inanmadığına dair en somut veri!

TÜİK’in açıkladığı konut satış verilerine göre, Ekim 2024’te satışlar artmaya devam etti. Son 4 aydır yükselişte olan konut satışlarında yüksek faiz ortamında ipotekli (kredili) konut satışlarında ise gerileme sürüyor.

Konut satışlarındaki yükseliş özellikle gayrimenkul uzmanları ve ekonomistlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Konut fiyatlarında reel düşüş sürerken, nominal fiyatlarda görülen yüksek seviyeler, son yıllarda düşen alım gücü ve yüksek faiz ortamında konut satışlarının artması inceleniyor. Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara da bu yükselişi değerlendirdi.

“En somut veri”

Prof. Dr. Hakan Kara, konut satışlarındaki artışın vatandaşın enflasyon beklentileriyle paralel olduğunu belirtti.

Kara, “Vatandaşın enflasyonun yeterince düşeceğine inanmadığına dair en somut veri” derken, 2015 yılından bu yana ekim ayı satışlarını gösteren bir grafik paylaştı. 2024 yılının açık ara yüksek olduğu görüldü.

Vatandaşın enflasyonun yeterince düşeceğine inanmadığına dair en somut veri. pic.twitter.com/n0StYLnCOh — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 13, 2024

Vatandaşın enflasyon beklentisi yüksek kalıyor

TCMB'nin açıkladığı sektörel enflasyon beklentilerinde, 2025'te yüzde 21 olan enflasyon raporundaki tahminlere karşılık, 2025 Ekim için piyasa katılımcılarının beklentisi yüzde 27,44, reel sektör beklentisi yüzde 49,50 ve hanehalkının beklentisi de yüzde 67,23 seviyesinde bulunuyor.