İnşaat maliyetlerinde yıllık artış gerilemeye devam etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi, Eylül 2024 verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,93 arttı.

İnşaat maliyet endeksindeki artışta düşüş sürerken, geçen yılın aynı ayında artış oranı yüzde 119,83 olurken, Nisan 2021'den bu yana yıllık bazda en düşük artış oranı görüldü. Aylık bazda maliyetlerdeki artış son 3 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,56 arttı, işçilik endeksi yüzde 56,68 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 40,59 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,78 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,69 arttı.

Bina dışı yapılarda maliyet yıllık yüzde 33,73 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,11 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,38 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 60,32 arttı.