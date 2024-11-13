İstanbul'da satılık konut fiyatları yüzde 6, Ankara'da yüzde 5 arttı

Konut Piyasasında Durağanlık ve Bölgesel Fiyat Hareketleri Emlakjet'in ekim ayına ait raporuna göre, Türkiye genelinde konut piyasasında görece bir durağanlık yaşanırken, bazı bölgelerde dikkat çekici fiyat değişiklikleri gözlemleniyor. İstanbul’da satılık konut fiyatları %6 oranında artarken, kiralık konut fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Ankara’da %5, İzmir’de %4 oranında artış kaydedilmişken, Bursa ve Mersin gibi illerde fiyat değişimleri sınırlı kalmış. Ayrıca, Aydın, Konya, Balıkesir ve Muğla illerinde %9 oranında artış gözlemlenirken, Antalya’da kiralık konut fiyatlarında ise %3 oranında bir düşüş yaşanmış. Bu durum, piyasanın genel olarak sakin bir seyir izlediğini ancak bazı illerde dikkat çekici fiyat hareketlerinin yaşandığını gösteriyor.

Ekim ayında en çok konut aranan iller & fiyat değişimleri

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti.

Yabancılara ekim ayında sadece 2 bin 122 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 oranında azalarak 2 bin 122 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul ve 148 ile Mersin oldu. Piyasa Dinamiklerinde Değişim: Kullanıcılar ve Faiz Oranı Beklentileri Emlakjet'in gerçekleştirdiği anket verilerine göre, kullanıcıların konut tercihlerinde faiz oranları önemli bir belirleyici faktör olmuş. Ankete katılanların %36'sı konut satın almayı düşündüğünü belirtirken, %64'ü ise çeşitli sebeplerle bu planı ertelemiş. Kredi kullanarak alım yapmayı planlayan kullanıcılar arasında, %39'u bankaya özel faiz oranlarının kararlarını etkilediğini ifade ederken, %38'i ödeme kolaylıklarını ön planda tutmuş. Katılımcıların %87'si, faiz oranlarının yıl içinde düşmeyeceği görüşünde olup, %13'lük bir kesim ise faizlerin düşeceği beklentisini taşıyor. Bu bulgular, kullanıcıların konut alım kararlarında faiz beklentilerinin belirleyici rol oynadığını gösteriyor.

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, anket sonuçlarına dair şu değerlendirmede bulundu: “Emlakjet’in Mayıs-Kasım dönemi arasındaki anket verileri, konut satın almayı düşünen kitlenin artışını ve kredi kullanım eğilimlerindeki yükselişi net bir şekilde gösteriyor. Yükselen faiz oranları, kullanıcıları kredi kullanma konusunda daha temkinli olmaya iterken, faizlerin düşmesiyle ilgili beklentiler alım iştahını artırıyor. Bu dönemde, konut fiyatlarının gelecekte artacağı beklentisiyle elinde nakit bulunan kullanıcılar, fiyatlar artmadan alım yapmayı hedefliyor. Ayrıca, 2025 yılı için öngörülen faiz indirimi kampanyaları, konut alımında hızlanma yaratabilir. Bu beklentiler doğrultusunda, geçtiğimiz 6 ayda anket sonuçlarında gözlemlenen değişiklikler, piyasa dinamiklerinin hızla şekillendiğini gösteriyor. Emlakjet olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak, en uygun çözümleri sunmaya devam edeceğiz.”