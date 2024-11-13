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Yumurtaya zam geldi! Koli fiyatı cep yakıyor

Yumurta fiyatlarına 2 hafta içinde peş peşe zam geldi. Zamların toplan artış oranı yüzde 30’u buldu. Böylelikle yumurtanın tanesi 8 lira oldu.

Haber Merkezi
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Yumurtaya zam geldi! Koli fiyatı cep yakıyor
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Yumurtaya art arda zam geldi. 2 hafta içinde gelen peş peşe zamlar yumurtanın tane fiyatını yükseltti. Yumurtaya gelen iki zamla birlikte koli başına yüzde 30 zam market raflarına yansıdı.

Yumurtanın kolisine yüksek zam!

Yumurtanın kolisi zamdan önce 200 lira iken, şu anda 260 liraya kadar çıktı. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

 Zamdan esnaf da vatandaş da şikayetçi

Yumurta zamlarından tüketici kadar esnaf da dertli.

Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, “Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar” diyor. 

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