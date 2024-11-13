KEOA Anlaşması 5 yılda 25 milyar dolarlık ticaret hacmi sağlayabilir

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması” (KEOA) çerçevesinde, iki ülke arasındaki mal ticaretinde pazara giriş kapsamında tüm tarife satırlarının %80’i taraflarca taviz kapsamına alındı.

Küresel anlamda değer zincirlerine katkı sağlayacak

Bu anlaşmayla Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyümek isteyen şirketlere önerilerde bulunarak yol haritası çizen Company Global CEO’su Egemen Antmen, “KEOA anlaşması ile birlikte Türkiye küresel anlamda rekabetçi olduğu otomobiller, ticari araçlar, beyaz eşya, petro-kimya ürünleri, tekstil ve halı, ayakkabılar, plastik ürünleri ile makineler ve çeşitli elektronik cihazlar başta olmak üzere pek çok sektörde önemli kazanımlar elde etti. Anlaşma, özellikle bölge ülkeleriyle yeni kurulacak işbirlikleriyle üçüncü ülkelere yönelik açılımlar elde edilmesi açısından ayrıca önem taşıyor. Söz konusu anlaşmanın öncelikle bölgesel anlamda ticaretin artmasına daha sonra ortak geliştirilecek yeni üretimler ve projelerle küresel anlamda değer zincirlerine katkı sağlamasını bekliyoruz.” dedi.

Anlaşma ile hedef 5 yılda 25 milyar dolarlık ticaret hacmi

KEOA’nın iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılması için güçlü bir enstrüman olarak tasarlandığını vurgulayan Antmen, “Bu kapsamda, iki ülke ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye’nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda. Pek çok Türk firması müteahhitlikten gastronomiye ve lojistiğe; finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış Birleşik Arap Emirlikleri’nde başarılı işlere imza atıyor. BAE’nin ülkemizdeki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı da katlanarak artıyor.” şeklinde konuştu.

Yanlış bilinen vergilere dikkat

Yanlış bilinen vergiler ve gümrük vergileri ile ilgili de uyarılarda bulunan Antmen, “BAE, Körfez İşbirliği Ülkeleri (KİK) içerisinde yer alan 6 ülkeden biri. Söz konusu ülkelerin kendi aralarında gümrük birliği, 3. ülkelere karşı ise ortak gümrük tarifeleri var. BAE’de, 2003 yılından bu yana, KİK’in Ortak Gümrük Rejimi uygulanıyor. Bu çerçevede, Birleşik Arap Emirlikleri, bazı seçilmiş ürünler dışında, tüm maddelerin ithalatında, KİK’in ortak gümrük rejimi uyarınca genel gümrük vergisi oranı %5’i

uygularken, gümrük vergisi, ürünün CIF bedeli üzerinden tahsil ediliyor. Gümrük vergi oranı sadece alkol (%50) ve tütün (%100) için farklılık gösteriyor. Tüm ürünlerde uygulanan gümrük vergileri DTÖ kapsamında bağlandı. Advalorem vergi uygulanan ürünler, tarife cetvelindeki tüm ürünlerin %97’sine karşılık gelirken, BAE açısından ortalama bağlı tarife oranı %14,4’tür. Ayrıca, Dubai’ye ithal edilen gıda ürünleri, gıda güvenliği açısından, öncelikle Dubai Belediyesi'nin kontrol ve onayından geçiriliyor. Piyasaya arz edilen tüm ürünlerin güvenli ve kaliteli olmasını sağlamak, ülkelerin en temel öncelikleri arasındadır. Bu amaçla, ürünlerin uyması gereken teknik kriterler (standartlar ve teknik düzenlemeler) ile ürünlerin bu kriterlere uygun üretildiğini belgeleyen uygunluk değerlendirmesi işlemlerine günümüzde daha fazla başvurulmaktadır.” şeklinde konuştu.

Dubai’de ve yurtdışında işlerini büyütmek isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Antmen, “Uluslararası pazarlara açılıp işini büyütmek isteyen işletmeler için faaliyet gösterirken Company Global olarak, 20 senelik tecrübemizle, uluslararası pazarlara açılmak isteyen ve işini büyütmek isteyen işletmelere; yurtdışı şirket kuruluşu, muhasebe ve regülasyon desteği, vergi yönetimi, banka hesap açılışı, online tahsilat, golden visa gibi birçok alanda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 2.000’den fazla işletmenin, Amerika, Dubai, Estonya, İngiltere, Hollanda, Almanya, Malta’daki ofisleri aracılığıyla globalleşmelerine aracılık ettik. Farklı coğrafyalarda yatırım ve iş ortaklığı düşünen işletmeler için en uygun fırsatları araştırıp, gerekli tüm analizleri ve ipuçlarını bir araya getirerek müşterilerine sunuyoruz. Böylece işletmelerin atacağı her adımda nasıl sonuçlarla karşılaşılacağını önceden sunarak işletmelerin işini büyütmesine ve fark yaratmanıza olanak sağlıyoruz.” diyerek sözlerini bitirdi.