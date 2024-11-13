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SuperFresh Kumpir Topları, SIAL Paris 2024’te “Yenilikçi Ürün” seçildi

Türkiye’de dondurulmuş gıdanın lider markası SuperFresh’in yenilikçi ürünü Kumpir Topları, global gıda ve içecek sektörünün en büyük fuarlarından SIAL Paris 2024’te büyük bir başarıya imza attı. Tüketici içgörüsü dikkate alınarak geliştirilen ve evde restoran deneyimini pratik şekilde sunan SuperFresh Kumpir Topları, 2 bin 500’den fazla başvurunun yapıldığı yarışmada “Yenilikçi Ürün” olarak seçildi.

Haber Merkezi
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SuperFresh Kumpir Topları, SIAL Paris 2024’te “Yenilikçi Ürün” seçildi
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Dünyadaki gıda ve içecek sektörünün profesyonellerini bir araya getiren ve inovasyona odaklanan SIAL Paris 2024 fuarında sektördeki yenilikçi trendler ile geleceğin üretim teknikleri de tanıtıldı. Bu yıl 60.yılını kutlayan fuarda 285 binden fazla profesyonel 400 binden fazla ürün sergiledi.

SuperFresh Kumpir Topları, “Yenilikçi Ürün” olarak seçildi

Katma değerli ürün inovasyonları ile tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ve her sene 50’den fazla inovasyona imza atanSuperFresh de fuarda ürünlerini sergileyen markalar arasında yer aldı. 7’den 70’e herkesin sevdiği sokak lezzeti “kumpir”i evlerde pratik şekilde hazırlama imkânı sunan SuperFresh Kumpir Topları, 2 bin 500’den fazla başvuru arasından “Yenilikçi Ürün” olarak seçildi.

SuperFresh Kumpir Topları, 2024 yılında Marketing Türkiye &YouGov tarafından gerçekleştirilen “Yılın İnovatif Ürünleri” araştırmasında Pratik Yemek kategorisinde yılın en inovatif ürünü seçildi. Bu yeni ödülle birlikte, Kumpir Topları inovasyon alanında ikinci kez ödüle layık görülmüş oldu.

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