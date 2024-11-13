ING’den profesyonel meslek sahiplerine yüksek limitli kredi paketi

ING Türkiye, profesyonel meslek sahiplerinin finansal ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ING Profesyonel Limit paketi ile sektörde fark yaratarak müşteri odaklı yaklaşımını güçlendiriyor. Profesyonel meslek sahiplerine özel geliştirilen Profesyonel Limit ile ING müşterisi olan ya da olmayan şahıs işletmeleri, işlerini büyütmek için gerekli olan finansal desteğe şubeye gitmeden dijital kanallardan kolayca başvurabiliyor. Mali müşavirler, muhasebeciler, avukatlar, diş hekimleri, eczacılar, veterinerler ve doktorlar için özel olarak tasarlanan bu paket ile şahıs işletmeleri, yüksek kredi limitlerine uygun faiz oranları ve düşük masraflarla ihtiyaçları olan krediye kolayca ulaşabiliyor.

Profesyonel meslek sahipleri, evrak işleriyle uğraşmadan dijital kanallar üzerinden, eşit taksitli ticari kredi, şirket kredi kartı ve Destek Hesap ürünlerinden oluşan 1.250.000 TL’ye varan limitlerden yararlanabiliyor. Bu paket dahilinde, 750.000 TL’ye varan eşit taksitli ticari kredi, 350.000 TL’ye varan şirket kredi kartı limiti ve 150.000 TL Destek Hesap sunuluyor. Profesyonel meslek sahibi şahıs işletme sahipleri dijital kanallar üzerinden 24 aya varan vade seçenekleriyle 750.000 TL’ye varan kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Öcal Ağar: Profesyonel meslek sahiplerine özel finansal çözümler geliştiriyoruz

Konuyla ilgili değerlendirme bulunan ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve onların iş hayatlarında güçlenmelerine katkı sağlamak önceliğimiz, bu kapsamda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak uçtan uca dijital çözümlerimizle müşterilerimizin ticari faaliyetlerini desteklemeyi önemsiyoruz. KOBİ Dijital ürünlerimizle masrafsız, kolay ve dijital bir bankacılık hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamak için yenilikçi çözümler ve paketler geliştiriyoruz. Günümüzde sağlık, hukuk ve finansal danışmanlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren profesyonel meslek sahibi şahıs işletmelerinin en büyük ihtiyaçları arasında hız ve esneklik yer alıyor, aynı zamanda yüksek limitli finansman desteği de daha önemli hale geldi. Biz de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak profesyonel meslek sahiplerine özel Profesyonel Limit paketini geliştirdik. Bu paket ile hem dijitalden üç ürüne aynı anda başvurma imkânı tanıdık hem de eşit taksitli ticari kredi, şirket kredi kartı ve Destek Hesap ürünlerimizin limitlerini artırdık. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ederek onlara özel çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” diye aktardı.

Profesyonel meslek sahipleri, web sitesinde yer alan başvuru formunu kullanarak şubeye gitmeye gerek kalmadan, sadece beş dakika içerisinde başvurusunu tamamlayabiliyor. ING’li profesyonel meslek sahipleri ayrıca birçok avantajdan da yararlanıyor. ING Mobil Kurumsal’da yer alan Cebimdeki Danışman KOBİ ile hafta içi 09:00 – 18:00 arasında görüntülü görüşerek portföy yönetim hizmetinden faydalanabiliyor, 7/24 ücretsiz para transferi yapabiliyor ve günlük kazandıran KOBİ Turuncu Hesap ile birikimlerini vade derdi olmadan günlük faiz ile değerlendirebiliyor. ING müşterisi olmayan şahıs işletmeleri ve limited şirketler, ING Mobil üzerinden kolayca ING’li olabiliyor. İşletmeler, ING Mobil’i cihazlarına indirdikten sonra başvuru için bilgilerini girebiliyor, ardından kimliklerini doğrulatıp görüntülü görüşme adımına geçerek bulundukları yerden ING müşterisi olabiliyor.