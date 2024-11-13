Bakan Bolat’tan BRICS’ten Türkiye’ye teklif açıklaması! Türkiye BRICS'e üye olacak mı?

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellemesi çalışmalarına değinen Bakan Bolat, "AB ile Gümrük Birliği görüşmeleri olumlu ilerliyor. AB ticareti başlatırsa ticaretimiz hızlanır." dedi.

"Türkiye'ye ortak üyelik teklif edildi"

BRICS ile ilgili son aşama nedir? Türkiye BRICS'e üye olacak mı? sorusunu cevaplayan Bakan Bolat, "BRICS dünya milli gelirinin yüzde 25'ini oluşturan önemli ülkelerin yer aldığı bir iş birliği örgütü. BRICS doğu batı kutuplaşmasını andırıyor. Popülaritesi artıyor. Türkiye'nin üyelikle alakalı statüsüne gelince Türkiye'ye ortak üyelik teklif edildi. Bu BRICS 'in geçiş süreci. BRICS 'e girmek dünyanın bütün önemli platformlarıyla iş birliği yapmak açısından Türkiye'ye önemli bir kazanım getirir." şeklinde konuştu.

"İsrail ile ticaretin azaltılması için çaba sarfettik"

"İsrail'e ticaret iddialarıyla Türkiye'yi ve hükümeti yıpratmak istiyorlar. Biz Türkiye olarak İsrail'in bu saldırılarını durdurma çabası içindeyiz.Türkiye bütün diplomatik yolları denedi. 85 bin ton sağlık yardımını 8 aylık süre zarfında bölgeye ulaşmasını sağladık. Aralık başlarında 10 günlük bir ateşkes sağlandı. İsrail'in katliamları hızlanmaya başlayınca ticaretin azaltılması için çok büyük bir çaba sarf ettik ve oranları düşürdük.

"İsrail çok kızdı"

İsrail'le ticareti durdurmamıza İsrail çok kızdı. Çünkü kimsenin kendisine meydan okuyamayacağını, arkasını ABD'ye dayamış bir ülke olarak kendini görüyordu. Cumhurbaşkanımızın meydan okumasını, sizi her yere şikayet edeceğiz diyerek parmak gösterdiler. Biz İsrail'le ticareti durdurunca, Filistin hükümeti 'bizim Türkiye ürünlerine ihtiyacımız var. 6 milyon insan yaşıyor' dediler. Filistin'e kozmetik ürün gönderilmesine bile 'Ne ihtiyaçları var' dediler. Kozmetik kategorisi altında sabun, şampuan gönderiliyor. Filistin'e layık görmüyor musunuz?"