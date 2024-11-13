Açıklama geldi: ABD İsrail'e silah sevkiyatını sınırlamayacak

İsrail saldırılarını sürdürürken Biden yönetimi Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'e silah sevkiyatını sınırlandırmayacağını duyurdu.

Geçen ay Washington, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardım erişimini arttırmaması halinde İsrail'i bazı askeri yardımları kesmekle tehdit etmişti. Yeni açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışını arttırma konusunda iyi ancak sınırlı ilerleme kaydettiği öne sürüldü.

Öte yandan yardım kuruluşları, koşulların 13 aydır süren savaşın herhangi bir noktasında olduğundan daha kötü olduğunu belirtiyor.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel, salı günü yaptığı açıklamada, bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin desteklenmesi ve sürdürülmesi gerektiğini ancak "şu anda İsraillilerin ABD yasalarını ihlal ettiğine dair bir değerlendirme yapmadıklarını" söyledi.

Bu yasa, askeri yardım alanların uluslararası insancıl hukuka uymalarını ve bu tür yardımların sağlanmasını engellememelerini gerektiriyor.

"İsrail'e geçit vermiyoruz" diyen Patel, "İnsani durumun bütünüyle iyileştiğini görmek istiyoruz ve bu adımlardan bazılarının bu ilerlemenin devam etmesi için gerekli koşulları sağlayacağını düşünüyoruz" diye ekledi.

İsrail'in en önemli müttefiki ve en büyük silah ve askeri yardım sağlayıcısı olan ABD'nin kararı, uluslararası yardım kuruluşlarının İsrail'in ABD'nin Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım erişimine izin vermesi yönündeki taleplerini karşılamadığını açıklamasına rağmen geldi. Uzmanlar, kuzeyde şimdiden kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Biden yönetimi geçtiğimiz ay İsrail'in Filistin topraklarına daha fazla gıda ve diğer acil yardımları "ulaştırması" ya da İsrail Gazze'de Hamas'a ve Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırılar düzenlerken askeri desteğini azaltma ihtimalini göze alması için salı günü sona erecek bir son tarih belirlemişti.

Yardım dağıtımının önündeki engeller bu hafta da kendini gösterdi. İsrail ordusu, İsrail kuşatması nedeniyle bir aydan uzun bir süredir neredeyse hiç gıda girişi olmayan Gazze'nin en kuzeyindeki bölgelere sevkiyat yapılmasına izin verdikten sonra bile Birleşmiş Milletler (BM), kargaşa ve sahadaki İsrail askerlerinin kısıtlamaları nedeniyle yardımların çoğunun ulaştırılamadığını açıkladı.

Güneyde ise yüzlerce kamyon dolusu yardım sınırda bekliyor çünkü BM, yine kanunsuzluk, hırsızlık ve İsrail askerlerinin kısıtlamaları nedeniyle yardımları dağıtmak için onlara ulaşamadığını vurguluyor.

İsrail, etkileri belirsiz olsa da bir dizi adım attığını duyurdu. Salı günü Gazze'nin merkezinde, Deyr el-Belah şehrinin dışında yardımların girmesi için yeni bir geçit açtı.

Ayrıca yüz binlerce Filistinlinin çadır kamplarda barındığı kıyıdaki "insani yardım bölgesini" de küçük çapta genişlettiğini duyurdu. Deyr el-Belah'taki bir tuzdan arındırma tesisine elektrik bağladı.

Sekiz uluslararası yardım kuruluşu salı günü yayınladıkları bir raporda, "İsrail'in sadece ABD kriterlerini karşılayamadığını" değil, aynı zamanda "özellikle Gazze'nin kuzeyinde sahadaki durumu dramatik bir şekilde kötüleştiren adımlar attığını" ve "bu durumun bugün bir ay öncesine göre daha da vahim bir hal aldığını" ifade etti.