Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy: Trump küresel ekonomi için risk

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Francois Villeroy de Galhau, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekonomik gündeminin enflasyonu ABD'ye geri getirme ve dünya genelinde ekonomik büyümeye zarar verme riski taşıdığını söyledi.

France Inter radyosuna konuşan Villeroy, “Program enflasyonu ABD'ye geri getirme riski taşıyor. Tüm dünyada büyümeyi biraz düşürme riski taşıyor. Bu düşüşün Amerika Birleşik Devletleri'nde mi, Çin'de mi yoksa Avrupa'da mı daha fazla hissedileceğini zaman gösterecek” dedi.

Trump'ın dile getirdiği tarifelerin yükünün çoğunu ABD'li tüketicilerin çekeceğini öngören Villeroy, “Korumacılık neredeyse her zaman tüketiciler için satın alma gücünün azalması anlamına gelir” dedi.