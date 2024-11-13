  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy: Trump küresel ekonomi için risk
Takip Et

Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy: Trump küresel ekonomi için risk

Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, Trump'ın ekonomi gündeminin küresel ekonomiyi riske attığını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy: Trump küresel ekonomi için risk
Takip Et

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Francois Villeroy de Galhau, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekonomik gündeminin enflasyonu ABD'ye geri getirme ve dünya genelinde ekonomik büyümeye zarar verme riski taşıdığını söyledi.

France Inter radyosuna konuşan Villeroy, “Program enflasyonu ABD'ye geri getirme riski taşıyor. Tüm dünyada büyümeyi biraz düşürme riski taşıyor. Bu düşüşün Amerika Birleşik Devletleri'nde mi, Çin'de mi yoksa Avrupa'da mı daha fazla hissedileceğini zaman gösterecek” dedi.

Trump'ın dile getirdiği tarifelerin yükünün çoğunu ABD'li tüketicilerin çekeceğini öngören Villeroy, “Korumacılık neredeyse her zaman tüketiciler için satın alma gücünün azalması anlamına gelir” dedi.

ABD’nin yeni başkanı Trump, Elon Musk'ın görevini açıkladıABD’nin yeni başkanı Trump, Elon Musk'ın görevini açıkladıDünya
Trump kabinesi şekilleniyor! Savunma Bakanlığı’na Pete Hegseth'in adını duyurduTrump kabinesi şekilleniyor! Savunma Bakanlığı’na Pete Hegseth'in adını duyurduDünya
Dünyanın II. Trump yönetimiyle sınavıDünyanın II. Trump yönetimiyle sınavı
“Trump ile dertler azalacak mı, artacak mı?”“Trump ile dertler azalacak mı, artacak mı?”
Küresel Ekonomi
Çin’den yatırımcılarla yoğun temas
Çin’den yatırımcılarla yoğun temas
ABD’de enflasyon beklentileri aşabilir
ABD’de enflasyon beklentileri aşabilir
ABD, nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarmayı hedefliyor
ABD, nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarmayı hedefliyor
ABD'de ticari kredi talebi üçüncü çeyrekte zayıfladı
ABD'de ticari kredi talebi üçüncü çeyrekte zayıfladı
Trump'ın zaferi sonrası ECB'den uyarı: Avrupa yeni bir ticaret savaşına hazırlıklı olmalı
Avrupa yeni bir ticaret savaşına hazırlıklı olmalı
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düştü
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düştü